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04 Şubat 2017 Cumartesi 08:42

4 Şubat Dünya Kanser Günü…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 2030 yılında dünyada kanser vakalarının sayısının&nbsp; 21.7 milyon kişiye ulaşacağını belirterek, kanserle mücadelede herkesi aktif ve hareketli olmaya çağırdı.

4 Şubat Dünya Kanser Günü…
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KHYD,  KANSERE KARŞI MÜCADELEDE AKTİF VE HAREKETLİ OLMA ÇAĞRISI YAPTI

Lefkoşa, 4 Şubat 17 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 2030 yılında dünyada kanser vakalarının sayısının  21.7 milyon kişiye ulaşacağını belirterek, kanserle mücadelede herkesi aktif ve hareketli olmaya çağırdı.

KHYD, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bildiri yayımladı.

Bildiride, kanserle mücadelede fiziksel aktivitenin önemi vurgulanarak,  sporun yararlı gücünü vurgulamak amacıyla başlatılan “sporu destekleyelim” girişimine, spor severleri, organizasyonları ve çalışanları cesaretlendirerek ve desteklerini alarak katkı koyulabileceği belirtildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Dünya Kanser Günü nedeni ile yaptığı açıklamada, “Dünya Kanser Raporu’nun verileriyle paralel olarak, Dünya Kanser Günü’nün 2017 yılı ana temalarının  “Yapabiliriz. Yapabilirim” olduğunu belirtti.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Direktörü Dr Cary Adams da, genel olarak kanser vakalarının 1/3’ ünün yaşam tarzı değişiklikleri ile (fiziksel aktiviteyi artırarak, sedanter yaşamı azaltarak veya hayatımızdan çıkararak…) önlenebildiğini,  ayrıca birçok kişinin de fiziksel aktivitenin sadece kanserden korunmak için değil, gerek tedavi sürecinde ve gerekse de  tedaviden sonraki süreçlerde oldukça yararlı bulduğunu kaydetti.

Adams, fiziksel aktivitenin  kanserden korunma dışında birçok yönden önemli yararlar sağladığını kaydetti.

Adams, “Bu fiziksel aktivitenin  sadece kanser hastalarının aldığı tedavilerin yaşam kalitelerini etkileyen yan etkilerin düzenlenmesi yönünde değil, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik ve depresyon gibi sıkıntılı durumların ve özellikle de hastalığın kötüleşmesi ve tekrarlaması riskini de önemli derecede azalttığı görülmüştür” dedi.

Adams, bilimsel araştırmaların  meme kanseri tanısı almış hastalarda konusunda uzman kişilerce önerilen fiziksel aktivitelerin uygulanması neticesinde hastalığın yeniden tekrarlama ve hastalıktan yaşam kayıp risklerini %40 oranında azalttığını gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Sanchia Aranda, Dünya Kanser Günü nedeni ile yaptığı açıklamada “Herhangi birisi spora dahil olursa, Dünya Kanser Günü için oldukça uygun bir hareket olur. Kişilerin yaptıkları düzenli egzersiz kansere karsı mücadelede en kolay ve en eğlenceli bir aktivite olup kanser riskini azaltabilir. Fiziksel aktivite ve sporla ilgili mesajlarımız yanında ayrıca sağlıklı beslenmenin de önemiyle ilgili birlikte ortak çalışmalarımız ve mesajlarımız olacaktır” dedi.

(YIL/HA) 

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