4 Kasım 2018 Pazar Gündemi

Kızılay Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İlk etkinlik olan Bisiklet Halk Gezisi, saat 09.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayacak. Bisiklet gezisi etkinliğinin ardından, KKTC Okçuluk Fedearsyonu işbirliği ile Federasyonun Açık Hava Sahasında saat 10.00’da okçuluk etkinliği yer alacak.
Eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 1. yıldönümünde anılacak. Mertekçi için, saat 11.30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda kabri başında anma töreni yapılacak.
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