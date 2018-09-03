4 Eylül 2018 Salı Gündemi



Sendikal Platform; “ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm bulunması noktasında tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirdiği çalıştay sonucunda ortaya çıkan somut önerileri iletmek üzere” Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek. (10.00)



13. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek. (Yer: Zambak Tatil Köyü/Tatlısu - 10.30)



Sendikal Platform, Başbakan Tufan Erhürman’a sunacağı önerileri kamuoyuna duyurmak üzere KTAMS Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. (11.00)



Market İşletmecileri Platformu, Gönyeli’deki Kiler 3 markette toplantı yapacak, piyasayla ilgili değerlendirmelerini, hükümet ile tüccara yönelik önerilerini açıklayacak. (11.00)



Hak-Sen ve Vergi-Sen, Başbakanlık önünde protesto eylemi düzenleyecek. (14.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 22. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde verilecek Carmina Burana konserini izleyecek. (Yer: Salamis Antik Tiyatro - 21.00)



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