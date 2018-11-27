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“4. Engelsiz Sanat Gecesi” Düzenlenecek

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “ 4. Engelsiz Sanat Gecesi” düzenlenecek.

“4. Engelsiz Sanat Gecesi” Düzenlenecek

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “ 4. Engelsiz Sanat Gecesi” düzenlenecek.

27 Kasım 2018 Salı 08:57
“4. Engelsiz Sanat Gecesi” Düzenlenecek

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “ 4. Engelsiz Sanat Gecesi” düzenlenecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi ve LTB Gençlik Meclisi organizasyonuyla, 3 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek olan gece, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te yer alacak. Etkinlik saat 19:00’da başlayacak.
LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 4.Engelsiz Sanat Gecesi’nde Belediyenin Engellemeyen Lefkoşa Birimi altında çalışmalar yapan özel gereksinimli bireyler ile bu alanda faaliyet gösteren çeşitli merkez, dernek, vakıf ve okullarda eğitim gören bireyler son bir yılda hazırladıkları çalışmaları sahneye koyacaklar.
Engelsiz Sanat Gecesi’nde Lefkoşa İş ve Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi, Elita Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, LTB Çocuk Korosu, LTB Engelsiz Dans Grubu & Studio 21, LTB & Mavi Sanat Ritm’orkestra, LTB Haspolat Çocuk Modern Dans, RR Denktaş Görme Engelliler Okulu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile Konuşma ve İşitme Engellileri Vakfı (KİKEV) üyeleri sahne alacak.
Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.
(ÖZ/HA)
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