49. İskele Festivali Dün Akşam Çocuk Şöleni İle Sona Erdi

49. İskele Festivali dün akşam “Tüm Çocuklar Tatlıdır” sloganıyla düzenlenen çocuk şöleniyle sona erdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran’da başlayan festival sonunda Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan şölen, İskele Belediyesi ve İSDER işbirliğinde gerçekleştirildi.

Şölende halk dansları, modern dans, jimnastik göterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi ve çocuklara çeşitli yiyecek içecekler dağıtıldı.

İskele Belediye Tiyatrosu da Charlie Chaplin gösterisi ile sahne aldı. Şölenin sonunda şölene katılan çocuklar sahneye çıkararak şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.