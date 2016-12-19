46 Yaşında Veda Etti

46 YAŞINDA VEDA ETTİ!



Gazimağusa’dan önceki gece gelen ölüm haberi tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. Henüz 46 yaşında olan Gazimağusa Limanı çalışanlarından Füzay Beyaz, 2 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybederek genç yaşta yaşama veda etti.Yaklaşık 2 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden Füzay Beyaz, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gece yaşamını yitirdi. Gazimağusa Limanı çalışanlarından olan ve 2 tane oğlu bulunan Füzay Beyaz’dan geriye eşi Fergün Beyaz ile oğulları Ahmet ve Mulla Beyaz ile mutlu günlerinde çektirdiği aile fotoğrafı kaldı.Füzay Beyaz’ın ölümü Gazimağusa Limanı camiasında da büyük üzüntü yarattı. bazı vatandaşlar Gazimağusa’daki kanser vakalarının çokluğuna dikkat çekti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi onkoloji servisinde tedavi görmekte olan hastaların büyük çoğunluğunu Gazimağusalıların oluşturulduğu belirtilirken, Mağusa bölgesindeki vaka sayısının fazlalığının mutlak suretle bilimsel bir şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.Diyalog