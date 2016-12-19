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19 Aralık 2016 Pazartesi 09:58

46 Yaşında Veda Etti

Yaşam mücadelesini kaybetti!

46 Yaşında Veda Etti
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46 YAŞINDA VEDA ETTİ!
Evli ve 2 çocuk babası olan Füzay Beyaz, amansız hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Gazimağusa’dan önceki gece gelen ölüm haberi tüm bölgede büyük üzüntü yarattı. Henüz 46 yaşında olan Gazimağusa Limanı çalışanlarından Füzay Beyaz, 2 yıl önce yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybederek genç yaşta yaşama veda etti.

Yaklaşık 2 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden Füzay Beyaz, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önceki gece yaşamını yitirdi. Gazimağusa Limanı çalışanlarından olan ve 2 tane oğlu bulunan Füzay Beyaz’dan geriye eşi Fergün Beyaz ile oğulları Ahmet ve Mulla Beyaz ile mutlu günlerinde çektirdiği aile fotoğrafı kaldı.

Mağusa’da ki vakaların çokluğu araştırılsın

Füzay Beyaz’ın ölümü Gazimağusa Limanı camiasında da büyük üzüntü yarattı. bazı vatandaşlar Gazimağusa’daki kanser vakalarının çokluğuna dikkat çekti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi onkoloji servisinde tedavi görmekte olan hastaların büyük çoğunluğunu Gazimağusalıların oluşturulduğu belirtilirken, Mağusa bölgesindeki vaka sayısının fazlalığının mutlak suretle bilimsel bir şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.

Diyalog

 
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