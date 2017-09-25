45 Yaşında Hayatın I Kaybetti

Polis açıklamasına göre, bugün 14.00 civarında meydana gelen olayda, Ünal’ın intihar ettiği belirlendi.

Karşıyaka’da deniz kenarında bir arabada 45 yaşındaki Murat Ünal ölü bulundu. Polis açıklamasına göre, bugün 14.00 civarında meydana gelen olayda, Ünal’ın intihar ettiği belirlendi.