450 Bin Tl’lik Büyük İkramiye Girne’ye Gitti



Devlet Piyangosu’nun 450 bin TL’lik büyük ikramiyesi “07501” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapılırken, büyük ikramiye 450 bin TL, “07501” numaralı bilete isabet etti.

Bilet, Piyangolar Birimi Girne Şubesi’nden satıldı.

8 ŞUBAT 2016 ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE 150.000 TL

Yeni düzenleme ile artık ayın 8, 18 ve 28’inde yani ayda üç kere çekilecek olan Devlet Piyangosu’nun 8 Şubat tarihli çekilişinde büyük ikramiye 150.000 TL, toplam ikramiye 422.700 TL olacak. Biletler fiyatı 12,50 TL’den bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.







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