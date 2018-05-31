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42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor

42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın akşam saat 19.00’da açılıyor.

42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor

42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın akşam saat 19.00’da açılıyor.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:29
42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor

SEÇİM YASAKLARI NEDENİYLE RESMİ AÇILIŞ TÖRENİNİNİN DÜZENLENMEYECEĞİ FUAR, SAAT 19.00’DA AÇILACAK
 

10 HAZİRAN’A KADAR AÇIK KALACAK FUARA KKTC’DEN 108, TÜRKİYE’DEN 28 FİRMA KATILIYOR

42. KKTC Uluslararası Fuarı yarın akşam saat 19.00’da açılıyor. 
KKTC’den 108, Türkiye’den de 28 firma ve kuruluşun katılarak mal ve hizmetlerini tanıtacağı fuar, seçim yasakları nedeniyle törensiz başlayacak. 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi’nin organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda düzenlenen KKTC Uluslararası Fuarı’nın 42’ncisi, 10 Haziran’a kadar sürecek.
Fuara katılan firmalar ürünlerini,  3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak.

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Fuar, pazar - perşembe arasındaki günlerde 19.00 - 23.00, cuma ve cumartesi günleri ise 19.00 - 24.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Her yıl olduğu gibi çocukların eğlenmesi için lunaparkın da açık olacağı fuarda, ziyaretçilere ücretsiz fuar kataloğu dağıtılacak.
42. KKTC Uluslararası Fuarı’na bu yıl KKTC’den 54 sanayici-imalatçı, 50 ithalatçı ve 4 de tanıtım amacıyla olmak üzere toplam 108 firma ve kuruluş katılacak. 
Türkiye Cumhuriyeti’nden katılacak 28 firma Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla fuarda yer alacak ve ürün ve hizmetlerini tanıtacak.
Fuarı geçen yıl 55-60 bin kişinin ziyaret ettiği ve bu yıl da bu civarda ziyaretçi beklendiği belirtildi. 
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 10:40
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