42. KKTC ULUSLARARASI FUARI İÇİN 24 NİSAN’A KADAR BAŞVURU KABUL EDİLİYOR



SANAYİ DAİRESİ, BU YIL 1-10 HAZİRAN’DA DÜZENLENECEK FUAR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Sanayi Dairesi, 1-10 Haziran’da düzenleyeceği “42. KKTC Uluslararası Fuarı”na katılmak isteyen firmalardan başvuru kabul ediyor. Başvuruların, 24 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil’in TAK’a yaptığı açıklamaya göre, fuar için hazırlıklar başladı.

Bu yıl da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak fuar, ülkenin en önemli ekonomik organizasyonlarından biri olarak sanayi ve ticari yaşamda önemli yer tutuyor.

Yerli ve ithal ürünlerin tanıtılacağı fuarda, 3 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare açık alan kullanılacak. Fuarda mal ve hizmetlerin tanıtımı yapılacak ancak satış yapılmayacak.