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41. Güzelyurt Portakal Festivali Sürüyor... Sinan Akçıl Konser Verdi

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 (.): 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün,kent merkezinde indirim şöleni gerçekleştirildi, dans gösterileri yapıldı ve Sinan Akçıl’ın konseri yer aldı.

41. Güzelyurt Portakal Festivali Sürüyor... Sinan Akçıl Konser Verdi

Lefkoşa, 5 Temmuz 18 (.): 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün,kent merkezinde indirim şöleni gerçekleştirildi, dans gösterileri yapıldı ve Sinan Akçıl’ın konseri yer aldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:58
41. Güzelyurt Portakal Festivali Sürüyor... Sinan Akçıl Konser Verdi
Lefkoşa, 5 Temmuz 18 (.): 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün,kent merkezinde indirim şöleni gerçekleştirildi, dans gösterileri yapıldı ve Sinan Akçıl’ın konseri yer aldı.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sinan Akçıl dün akşam Kapalı Çarşı Meydanında verdiği konserde, repertuarındaki şarkıları yanında popüler parçaları da seslendirdi.
Konserin sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya plaket takdim ederek, 41. Güzelyurt Portakal Festivaline katıldığı için teşekkür etti.
İNDİRİM ŞÖLENİ
Festival programı kapsamında kent merkezinde “İndirim Şöleni” düzenlendi. Kent merkezi şölen nedeniyle renkli balonlarla süslenerek ışıklandırıldı. Saat 10:00’da başlayan etkinlik gece 24:00’e kadar devam etti. Etkinlik nedeniyle 18:00-24:00 saatleri arasında Ecevit Caddesi ve caddeye çıkan tali yollar kapatılarak, vatandaşın rahat alışveriş yapması sağlandı. Şölende çocuklar için ücretsiz oyun stantlarının kuruldu. Festivalin simgesi olan Bay, Bayan Portakal ve yavruları yumurcak maskotlar gece boyunca çarşı merkezinde çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ
41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam ayrıca gençlerin katılımıyla Kent genelinde fener alayı yürüyüşü yapıldı.
MİNİKLER DANS GÖSTERİLERİNİ SUNDU
Program kapsamında Kapalı Çarşı meydanında bölgede faaliyet gösteren kreşlerin dans gösterileri yer aldı. Güzelyurt Belediye Kreşi, Renkli Düşler, Küçücüğüm, Minik Kalpler, Sevgi Çiçeği Kreş ve Eğitim Merkezleri ile Montessori okullarının minikleri danslarını sergiledi.
PİYANGO ÇEKİLİŞİ
Güzelyurt Belediyesi, İndirim Şöleni kapsamında “ Alışveriş yap fişini al hediyeyi kazan” konsepti ile alışveriş yapan vatandaşlara fişlerine karşılık piyango bileti verdi. Gecenin sonunda yapılan piyango çekilişinde 5 televizyon beş de bisiklet hediye olarak kazananlara takdim edildi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar İndirim Şöleni’nin düzenlenmesine katkı koyan Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Ulus Ese’ye teşekkür plaketi takdim etti.
(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI
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