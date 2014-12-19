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41. Yıl Pastası Kesildi

Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan, KKTC’nin resmi haber ajansı Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK), 41 yaşını kutluyor.

41. Yıl Pastası Kesildi

Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan, KKTC’nin resmi haber ajansı Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK), 41 yaşını kutluyor.

19 Aralık 2014 Cuma 12:59
41. Yıl Pastası Kesildi
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AJANSTA 41. YIL PASTASI BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ’IN DA KATILIMIYLA KESİLDİ

Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan, KKTC’nin resmi haber ajansı Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK), 41 yaşını kutluyor.

Kuruluş yıldönümü dolayısıyla TAK çalışanları pasta kesti. Kutlamada, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, tüm TAK personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Personelin emeğinin karşılığını alması için çalışacaklarını belirten Denktaş, ajansın 41. yılının hayırlı olmasını temenni etti.

SAYGILI

TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı da, personelin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Büyük bir çaba sonrasında bir yılın daha çalışanların emekleriyle tamamlandığını söyleyen Saygılı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş himayelerinde 24 Aralık’ta Golden Tulip’te gerçekleştirilecek resepsiyon için de teşekkür etti.

Saygılı, tüm TAK personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, başarılar diledi.

Konuşmaların sonrasında pasta kesilerek, toplu fotoğraf çekildi.

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