41 Yaşında Kalbine Yenik Düştü

41 YAŞINDA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ



Birkaç hafta önce kalp krizi geçiren ve son anda kurtarılan 2 çocuk babası Tarık Güneş dün sabah kalp yetmezliği sonucuAlsancak’ta yaşayan 41 yaşındaki Tarık Güneş dün sabah aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Güneş’in kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.Güneş’in önceki gün rahatsızlandığı için hastaneye gittiği ancak tahlil sonuçlarını beklemeden kendi isteği ile hastaneden ayrıldığı, ayrıca 6 hafta önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güneş dün Lapta’da son yolculuğuna uğurlandı.Alsancak bölgesinin sevilen ismi iki çocuk babası 41 yaşındaki Tarık Güneş dün sabah saat 05.00 sıralarında aniden rahatsızlandı. Güneş, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.Güneş’in önceki gün rahatsızlandığı için hastaneye gittiği ancak tahlil sonuçlarını beklemeden ayrıldığı ve 6 hafta önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Güneş’in cesedi üzerinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güneş dün öğlen saatlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Güneş, Lapta Aşağı Cami’de kılınan öğle namazına müteakip Lapta Mezarlığı’nda toprağa verildi.Star Kıbrıs