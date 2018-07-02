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41. Güzelyurt Portakal Festivali sportif ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

41. Güzelyurt Portakal Festivali sportif ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:42
41. Güzelyurt Portakal Festivali sportif ve kültürel etkinliklerle devam ediyor

YARIN ÇOCUK ŞENLİĞİ VAR

Güzelyurt Portakal Festivali çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 10. Tavla Turnuvası’nın finali dün akşam Festival Gösteri Merkezi’nde yapıldı.

Turnuvanın birincisi Abdülhalim Darıcı, ikincisi Mustafa Kemal, üçüncüsü Erdi Aydınlı, dördüncüsü Erkut Ateş, beşincisi Erbay Darıcı oldu. Turnuvada ayrıca en üst tura çıkan bayan özel ödülünü de BenalHacımevlüt kazandı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, dereceye girenlere para ödülleri ve kupalarını Belediye Meclis üyesi Salih Saldam takdim etti.

KLASİK ARAÇLAR YARIŞTI

Festival programı kapsamında gerçekleşen bir diğer sportif etkinlik 4. Klasik Araç Slalom Yarışları oldu. Klasik araçların katıldığı ve 7 farklı kategoride gerçekleşen yarışlara klasik araç hayranlarının ilgi gösterdiği belirtildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Klasik Araçlar Derneği Başkanı Halil Yiğit’e anı plaketi takdim etti.

SONUÇLAR

Yarış sonuçları şöyle:

1200cc’ye kadar olan araçlar

1.Emre Kanal
2.Arcan Yiğit
3.Serkan Centaş

1201-1500cc’ye kadar olan Araçlar

1.Coşkun Gürel
2.Hüseyin Gümüşok
3.Ergün Nurioğlu

1501-1800 cc’ye kadar olan araçlar

1.Buğser Eskiköy
2.Serhan Hamdi
3.Sait Avcı

1801-2100cc’ye kadar olan araçlar

1.Mustafa Yiğit
2.Uğur Selçuklu
3.Orhan Erciyas




2101-2400cc’ye kadar olan araçlar

1.Mustafa Ballı
2.Şükrü Beykan
3.Erhan Balkay

2401 cc ve üstü olan araçlar

1.Mustafa Beyaz
2.Ferit Özesen
3.Hasan Kral

Bayanlar Kategorisi

1.Arzu Ersev
2.Dilara Dolap
3.Fatma Süleymanlar

DANS GÖSTERİLERİ

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam ayrıca Çocuk ekiplerinin dans gösterisi Amfi Tiyatroda gerçekleşti.

Geceye NEV Fitness, KKTC Jimnastik Federasyonu, GÜSAD, GASAD, SEÇDER ve AKDER katıldı.

YARIN ÇOCUK ŞENLİĞİ

41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında yarın Çocuk Şenliği düzenleniyor.

Festival Parkında saat 18.00’de başlayacak programda, çocuklar tüm yiyecek ve eğlence stantlarından ücretsiz yararlanabilecek.

 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 18:54
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