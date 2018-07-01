YARIN AKŞAM MANUŞ BABA KONSERİ VAR



41. Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor. Festival’de yarın akşam Manuş Baba konseri var.



Amfi Tiyatro Konser Alanında yer alacak konser saat 22:00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.



Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre dün akşam ise Amfi Tiyatro’da Ballet Vatan Dans Grubu karnaval dansları sundu.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Con Kahve sponsorluğunda yapılan 10. Tavla Turnuvası’nın ilk turu da dün akşam Festival Parkı Gösteri Merkezinde yapıldı. İki tur oynanan Turnuvada final maçları bu akşam yapılacak.



Final maçlarının tamamlanmasıyla dereceye girenlere kupa ve para ödülü verilecek.



Güzelyurt Belediyesi Festival Parkında Festival süresince çocukların eğlenebileceği basketbol ve gladyatör standı oluşturuldu. Oyun stantlarında başarılı olan çocuklara hediye olarak led balonlar veriliyor.



