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400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da
400.000 TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE LEFKOŞA'DA
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400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

19 Eylül 2018 Çarşamba 00:19
400.000 TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da

400.000TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da
18 Eylül 2018 çekilişinde 400.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serhan Kumru tarafından satılan "19402" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "19402" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 400.000TL, Lefkoşa bayisi Serhan Kumru tarafından satılan "19402" numaralı bilete isabet etti.

28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (19 Eylül 2018) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş 
sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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