Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Şubat 2017 Cumartesi 14:35

40 Yaşında Veda Etti

40 Yaşında Veda Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
40 Yaşında Veda Etti
Lefkoşa’da sakin Övgü Koruoğlu nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybetti

Güzelyurt doğumlu, Lefkoşa’da sakin 40 yaşındaki Övgü Koruoğlu önceki sabah ikametgâhında aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen Koruoğlu özel bir hastaneden çağrılan ambulansla acil servise kaldırıldı. Koruoğlu, nefes darlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak saat 10.35’te hayatını kaybetti. Koruoğlu’nun çok genç yaşta beklenmedik ölümü hem ailesini, hem de sevenlerini şok etti. Süt Endüstrisi Kurumu’nda çalışan Kader Koruoğlu’nun eşi olan ve bir çocuk sahibi olduğu bildirilen Övgü Koruoğlu’na bugün otopsi yapılacağı ve kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.


Diyalog


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kanser Günü Mesajı Yayımladı Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kanser Günü Mesajı...
Büyükkonuk Belediyesi’ne Ait The Pineview Tesisleri Başbakan Özgürgün Tarafından Açıldı Büyükkonuk Belediyesi’ne Ait The Pineview Tesisleri...
Baraka: “toplumsal Muhalefet Sınıfta Kaldı” Baraka: “toplumsal Muhalefet Sınıfta Kaldı”
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Sönmezliler Ocağı’nı...
Ltb Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Surlariçi Esnafıyla Toplantı Yaptı Ltb Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Surlariçi...
Berova Yapımı Tamamlanmak Üzere Olan Bayraktar Ortaokulu Yeni Binasında İncelemelerde Bulundu Berova Yapımı Tamamlanmak Üzere Olan Bayraktar...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kanser Günü...
Sağlık Turizmi Konseyi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haberi Oku