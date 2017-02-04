40 Yaşında Veda Etti



Güzelyurt doğumlu, Lefkoşa’da sakin 40 yaşındaki Övgü Koruoğlu önceki sabah ikametgâhında aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen Koruoğlu özel bir hastaneden çağrılan ambulansla acil servise kaldırıldı. Koruoğlu, nefes darlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak saat 10.35’te hayatını kaybetti. Koruoğlu’nun çok genç yaşta beklenmedik ölümü hem ailesini, hem de sevenlerini şok etti. Süt Endüstrisi Kurumu’nda çalışan Kader Koruoğlu’nun eşi olan ve bir çocuk sahibi olduğu bildirilen Övgü Koruoğlu’na bugün otopsi yapılacağı ve kesin ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.Diyalog