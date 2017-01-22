40 Litrede 51 TL Fark



Türk Lirası’nın, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi üzerine KKTC’deki akaryakıt fiyatları, güneydeki fiyatların oldukça altına indi. MAK petrol isimli akaryakıt bayisinin yaptığı bir çalışma gerçeği rakamlarla göz önüne koyuyor.Güney Kıbrıs’taki fiyatlar ile kuzeydekilerin karşılaştırıldığı hesaplamada; Kuzey’den alınan dördüncü depo benzinin bedavaya geldiği ortaya çıkıyor. Hesap, ortalama bir aracın deposunu 40 litre benzinle dolduğu şekilde yapıldı. 1 Euro’nun 4 TL üzerinden yapıldığı hesaplamaya göre KKTC’den üç kez depo doldurulduğu zaman dördüncü doldurma bedavaya geliyor.Güney’de benzinin litre fiyatı 1.282 Euro… Bizde ise 0.96 Euro… (Kur 4 TL’den hesaplanıyor)Aracınıza Güney Kıbrıs’tan 40 Litre benzin aldığınız zaman ödediğiniz rakam, 51.28 Euro… Kuzey’den ayni litre yakıt alındığında ise ödenen ücret, 38.40 Euro… Her 40 litrelik alışta arada 12.88 Euro fark oluşuyor. Bu da TL olarak 51,52’ye denk geliyor. Bu fark üç alım hesaplandığı zaman 38.64 Euro’ya tekabül ediyor ki, bu rakam KKTC’den alınan 40 litrelik bir depo benzine eşdeğer oluyor. (38.40). Özetle Güney Kıbrıs’a kıyasla, KKTC’den üç kez 40 litre değerinde benzin alınması durumunda dördüncü alım bedavaya geliyorDiyalog