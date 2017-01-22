Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2017 Pazar 07:27

40 Litrede 51 TL Fark

40 Litrede 51 TL Fark
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
40 Litrede 51 TL Fark
TL’nin değer kaybı sonrası Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatları, güneye göre çok daha ucuz hale geldi

Türk Lirası’nın, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi üzerine KKTC’deki akaryakıt fiyatları, güneydeki fiyatların oldukça altına indi. MAK petrol isimli akaryakıt bayisinin yaptığı bir çalışma gerçeği rakamlarla göz önüne koyuyor.
Güney Kıbrıs’taki fiyatlar ile kuzeydekilerin karşılaştırıldığı hesaplamada; Kuzey’den alınan dördüncü depo benzinin bedavaya geldiği ortaya çıkıyor. Hesap, ortalama bir aracın deposunu 40 litre benzinle dolduğu şekilde yapıldı. 1 Euro’nun 4 TL üzerinden yapıldığı hesaplamaya göre KKTC’den üç kez depo doldurulduğu zaman dördüncü doldurma bedavaya geliyor.

Güney’de benzinin litre fiyatı 1.282 Euro… Bizde ise 0.96 Euro… (Kur 4 TL’den hesaplanıyor)

40 litrede 51.52 TL Fark
Aracınıza Güney Kıbrıs’tan 40 Litre benzin aldığınız zaman ödediğiniz rakam, 51.28 Euro… Kuzey’den ayni litre yakıt alındığında ise ödenen ücret, 38.40 Euro… Her 40 litrelik alışta arada 12.88 Euro fark oluşuyor. Bu da TL olarak 51,52’ye denk geliyor. Bu fark üç alım hesaplandığı zaman 38.64 Euro’ya tekabül ediyor ki, bu rakam KKTC’den alınan 40 litrelik bir depo benzine eşdeğer oluyor. (38.40). Özetle Güney Kıbrıs’a kıyasla, KKTC’den üç kez 40 litre değerinde benzin alınması durumunda dördüncü alım bedavaya geliyor


Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da Öz Kızlarına Taciz Lefkoşa’da Öz Kızlarına Taciz
TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NDAN ŞAHALİ’YE YANIT TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NDAN ŞAHALİ’YE...
YENİBOĞAZİÇİ’NDE BUGÜN CITTASLOW KÖY PAZARI KURULUYOR YENİBOĞAZİÇİ’NDE BUGÜN CITTASLOW KÖY PAZARI...
CUMHURİYET MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR CUMHURİYET MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Kıbrıslı Türkler Dikkat! Kıbrıslı Türkler Dikkat!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Lefkoşa’da Öz Kızlarına Taciz

Haberi Oku