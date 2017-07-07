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07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

40. Güzelyurt Portakal Festivali’nde Yerli Sanatçılar Konser Verdi

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 40.’sını düzenlediği Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün, yerli sanatçılar konser verdi.

40. Güzelyurt Portakal Festivali'nde Yerli Sanatçılar Konser Verdi
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Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 40.’sını düzenlediği Güzelyurt Portakal Festivali’nde dün, yerli sanatçılar konser verdi.

Güzelyurt Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre,  Festival Gösteri Merkezi’nde, “Bizim Konserimiz, Bizim İkramımız Bizim Günümüz” adlı altında gerçekleşen organizasyonda sahne alan; Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten, İrem Barani ve Grup Frekans Kıbrıs şarkıları seslendirdi.

Konserde dinleyicilere; herse, çörek, hellim, macun ve portakal suyu ikramı da yapıldı.

Geçen hafta Kalkanlı’daki yangın nedeniyle ertelenen Çocuk Ekipleri Dans Gösterileri  de dün Amfi Tiyatro’da gerçekleşti.

Gecede KKTC Jimnastik Federasyonu, GÜSAD, GASAD, SEÇDER, ve NEV Fitness ekipleri izleyenlere dans gösterisi sundu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinliğe katılan tüm grupların eğitmenlerine plaket takdim etti.

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