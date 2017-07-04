 40 Derece Sıcakta Susuzluk İsyanı

Kumyalı su pompa istasyonu aylardır arızalı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bu günlerde arıza nedeniyle yetersiz su alan köylerde halk isyan etti

Kumyalı’daki su pompa istasyonunda meydana gelen arıza aylardır giderilemedi. Geçitköy Barajı Türkiye’den gelen suyla dolu olmasına rağmen Yenierenköy dâhil 12 köye yazın bu kavurucu günlerinde susuzlukla boğuşuyor. Şebekeden çok az su alan bölge halkı çareyi yine tankerlerle su taşımada buldu.

Halk öfkeli

Aylardır devam eden arızanın nerden kaynaklandığı konusunda dahi bilgi alamayan bölge halkı Devlet Su İşleri’ne isyan etti. Bölgedeki turistik tesis sahiplerin yaz sıcağının zirve yaptığı bu günlerde 10 günde bir şebekeden su almakla hiçbir işin yürümediğini belirterek, Devlet Yetkililerinin ilgisizliğine öfke saçtı.

“Bolluk içinde kıtlık yaşıyoruz”

Belediye Başkanının istifasının ardından Yenierenköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Belediye Meclis üyesi Mehmet Kadı, Türkiye’den gelen suyu bölgeye aktaran pompa istasyonunda yaşanan arıza nedeniyle, bölge halkının bolluk içinde kıtlık çektiğini söyledi.

Kadı, “Arızanın giderilmesi için her gün gerekli yerleri aramamıza rağmen, kimse bilgi vermiyor. Yenierenköy ve 12 köy aynı durumdan mağdur. Su depolara geliyor ancak yetersiz. Kendi imkânlarımızla su sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bıçak kemiğe dayandı”

enierenköy eski belediye başkanı Özay Öykün, 6 aydır giderilmeyen arıza yüzünden su sıkıntısı yaşandığını ve bölgeye 10 günde bir su verildiğini söyledi. Öykün, “Devlet Su İşleri’ni defalarca aramamıza rağmen, arıza ile ilgili bilgi dahi verilmedi.. Lefkoşa merkezi aradık, ilgili mühendis bilir diyerek, o da bizi başından attı. Artık bıçak kemiğe dayandı gerekli sorun neyse bir an önce çözülsün” dedi.

Özbalıkçı: Turistik tesisler kapanmaya doğru

Erdoğan Özbalıkçı ise, arıza nedeniyle Türkiye’den gelen sudan yararlanamadıklarını arızanın giderilmesi için ise herhangi bir bilgi alamadıklarını söyledi.

Özbalıkçı, “Devlet Su İşleri köylünün, su konusuyla ilgili bilgi alma çalışmalarına cevap vermiyor. Arandıkları zaman, mühendis dışarıda, ilgili arkadaş yok şeklinde genel sözlerle vatandaşı başlarından atıyor.

Erenköy’deki ana sorun, Türkiye’den getirtilen suyun, vatandaşların evlerine, işyerlerine verilememesidir. Belediye çalışanları bu durumda, abonelerine 5-6 günde bir, o da yetersiz olacak şekilde su veriyor. Turistik tesisler ve işyerleri, susuzluk nedeniyle kapatmaya doğru gidiyorlar. Gelen turistler, su yetersizliğinden yakınıyorlar. Görüştüğümüz üst düzey hükümet yetkilileri, bu konuda ellerinden gelen herhangi bir şey olmadığını, tüm yetkinin DSİ elinde olduğunu söylüyor. DSİ yetkilileri ise vatandaşa bilgi vermemek için, köşe bucak, saklanıyorlar. Talebimiz, Türkiye suyunun bir an önce, Yeni Erenköy depolarına bağlanması ve günün 24 saatinde, bedelini ödeyerek, düzenli su akışının sağlanması, diğer bir talebimiz DSİ’nin vatandaşa doğru bilgi aktarmasıdır” şeklinde konuştu.

Havadis