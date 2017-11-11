40 adaylık için 53 başvuru

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Parti Meclisi dün akşam 53 kişilik aday adaylığı listesini onayladı. Özellikle Lefkoşa listesine Genel Başkan Erhürman son dakika dokunuşları yaptı.

SON DAKİKA OPERASYONU: CTP’de aday adaylığı başvurusunun tamamlanmasına dakikalar kala Genel Başkan Tufan Erhürman’ın Lefkoşa’ya yönelik bazı değişiklikler istedi. Erhürman, Hasan Ulaş Altıok’un Gazimağusa aday adaylığını Lefkoşa’ya aldırmasını, aday olmayacağı konuşulan Mutlu Azgın ve Ali Karavezirler’in de aday adayı başvurusunda bulunmasını istedi

KONTENJANLAR BELİRLENİYOR: CTP’de kontenjanlar da belirleniyor. Lefkoşa’da Sıla Usar, Günay Kibrit ve Ahmet Hüdaoğlu’nun kontenjan adayı olmasına kesin gözle bakılırken, Mağusa’da ise Mustafa Naimoğluları ve Hamit Caner ismi konuşuluyor. İskele’de Fikret Civisilli kontenjan adayı olacakken Güzelyurt’ta Filiz Besim ve Emine Solyalı isimleri konuşuluyor

Havadis/Bertuğ TOPAL

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunan 53 kişilik listeyi dün akşam onayladı.

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özellikle Lefkoşa’da aday adaylık başvuru sürecinin bitmesine kısa bir süre bazı isimlerin aday adaylığı başvurusu yapması yönünde teklif götürdü.

18 Kasım 2017 Cumartesi günü yapılacak olan ön seçimde kontenjan adayları dışındaki 40 kişi milletvekili adaylığı statüsünü elde edecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden kontenjan adayı olarak seçime katılacak olan Lefkoşa’da 3, Mağusa ve Girne’de 2’şer, İskele ve Güzelyurt’ta da 1’er olmak üzere toplam 9 kişinin isimleri de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Lefkoşa’da 20 kişi yarışacak

CTP’den Lefkoşa ilçesi için aday adaylığı başvurusu yapan kişi sayısı 20. 16 adayın oluşacağı Lefkoşa’da 3 de kontenjan adayı mevcut. Genel başkan Erhürman’ın da Lefkoşa’dan aday çıkacağı düşünüldüğünde 20 kişilik aday adaylığı listesinden 12 kişi adaylık sevincine ulaşacak.

Mağusa, Güzelyurt ve Lefke’de seçim yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde üç ilçede sadece sıralama seçimi yapılacak. Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de aday adaylığı başvurusu yapan kişi sayısı ve kontenjanlarla milletvekili adaylığı sayısı eşit.

Girne’de 2 kişi liste dışı kalacak

Güzelyurt, Mağusa ve Lefke’nin aksine Girne’de 18 Kasım’da hem sıralama hem de aday adayı seçimi yapılacak. 10 aday adayının adaylık için başvurduğu Girne’de 2 kontenjan adayının da listeye katılması ile iki kişi liste dışı kalacak.

İskele kıran kırana

CTP içerisinden İskele’de ise kıran kırana bir mücadele geçmesi bekleniyor. 5 kişilik aday listesi için 7 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Kontenjan adayının da listeye eklenmesiyle aday adaylarından 3’ü liste dışı kalacak.

Erhürman’dan son dakika operasyonu

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde önceki gün aday adaylığı başvurusunun tamamlanmasına dakikalar kala CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Lefkoşa ilçesine yönelik bir operasyon yaptığı öğrenildi.

Daha önce Gazimağusa’dan aday adayı olacağı ifade edilen Hasan Ulaş Altıok’un Lefkoşa’dan aday adayı olmasını isteyen, aday olmayacağı konuşulan Mutlu Azgın ve Ali Karavezirler’e de aday adayı başvurusunda bulunmasını isteyen Erhürman, bu operasyonla Lefkoşa listesini daha da güçlendirdi.

Kontenjanlar belirleniyor

CTP’de aday adaylarının belirlenmesinin ardından gözler kontenjan adaylarına çevrildi. Bir ilçe haricinde neredeyse kesinleşen kontenjan listesinin açıklanmasının 14 Kasım’a bırakıldığı ifade edildi.

Hemen hemen belli

Lefkoşa’da Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Günay Kibrit ve Ahmet Hüdaoğlu’nun kontenjan adayı olmasına kesin gözle bakılırken, Mağusa’da ise Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve DAÜ akademisyei Hamit Caner’in ismi konuşuluyor.

Kontenjan adayı olarak kesinleşen bir diğer isim ise İskele ilçesinden Fikret Civisilli. Güzelyurt’ta ise Filiz Besim ve Emine Solyalı’dan birinin kontenjan adayı olacağı ifade ediliyor.

Toros sürprizi

Belirsiz olan tek ilçe ise Girne. Girne’de sürpriz olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un ismi kulislerde konuşuluyor. Toros’a kontenjan adaylığı için teklif götürüldüğü ancak henüz daha net kararın verilmediği öğrenildi.

İşte aday adayı listesi

LEFKOŞA

Ali Karavezirler

Alkan Değirmencioğlu

Barış Önel

Bengül Gargınsu

Birikim Özgür

Derviş Bladanlı

Doğuş Derya

Fatma Miralay

Feriha Tel

Hasan Ulaş Altıok

Kadri Fellahoğlu

Kazım Zaimoğlu

Mehmet Kayra

Muhittin Özsağlam

Mutlu Azgın

Onay Hacıküçük

Orhun Mevlit

Özdil Nami

Şerife Korucan

Ülkü Taşseven

MAĞUSA

Ahmet Billuroğlu

Asım Akansoy

Aybike Yektaoğlu

Bedia Balses

Cemal Mert

Ceyhun Ümiter

Derviş Karaca

Erkut Şahali

Mine Adalıer

Şifa Çolakoğlu

Teberrüken Uluçay

GİRNE

Alpay Çelebi

Arzu Cankoy

Çelen Özkaynak

Fazilet Özdenefe

Mehmet Envergil

Mustafa Ergüven

Salih İzbul

Salih Sarpten

Şehan Tomgüsehan

Ziya Tüzel

İSKELE

Biray Hamzaoğulları

Hüseyin Mülazim

Mehmet Ceylanlı

Reşat Oğuz

Sedat Kılıç

Selda Şafak

Yalçın Kömürcigil

GÜZELYURT

Armağan Candan

Hüseyin Erçal

Mehmet Çağlar

LEFKE

Salahi Şahiner

Teoman Oktay