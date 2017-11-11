40 adaylık için 53 başvuru
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Parti Meclisi dün akşam 53 kişilik aday adaylığı listesini onayladı. Özellikle Lefkoşa listesine Genel Başkan Erhürman son dakika dokunuşları yaptı.
SON DAKİKA OPERASYONU: CTP’de aday adaylığı başvurusunun tamamlanmasına dakikalar kala Genel Başkan Tufan Erhürman’ın Lefkoşa’ya yönelik bazı değişiklikler istedi. Erhürman, Hasan Ulaş Altıok’un Gazimağusa aday adaylığını Lefkoşa’ya aldırmasını, aday olmayacağı konuşulan Mutlu Azgın ve Ali Karavezirler’in de aday adayı başvurusunda bulunmasını istedi
KONTENJANLAR BELİRLENİYOR: CTP’de kontenjanlar da belirleniyor. Lefkoşa’da Sıla Usar, Günay Kibrit ve Ahmet Hüdaoğlu’nun kontenjan adayı olmasına kesin gözle bakılırken, Mağusa’da ise Mustafa Naimoğluları ve Hamit Caner ismi konuşuluyor. İskele’de Fikret Civisilli kontenjan adayı olacakken Güzelyurt’ta Filiz Besim ve Emine Solyalı isimleri konuşuluyor
Havadis/Bertuğ TOPAL
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunan 53 kişilik listeyi dün akşam onayladı.
Havadis’in elde ettiği bilgilere göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özellikle Lefkoşa’da aday adaylık başvuru sürecinin bitmesine kısa bir süre bazı isimlerin aday adaylığı başvurusu yapması yönünde teklif götürdü.
18 Kasım 2017 Cumartesi günü yapılacak olan ön seçimde kontenjan adayları dışındaki 40 kişi milletvekili adaylığı statüsünü elde edecek. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden kontenjan adayı olarak seçime katılacak olan Lefkoşa’da 3, Mağusa ve Girne’de 2’şer, İskele ve Güzelyurt’ta da 1’er olmak üzere toplam 9 kişinin isimleri de önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
Lefkoşa’da 20 kişi yarışacak
CTP’den Lefkoşa ilçesi için aday adaylığı başvurusu yapan kişi sayısı 20. 16 adayın oluşacağı Lefkoşa’da 3 de kontenjan adayı mevcut. Genel başkan Erhürman’ın da Lefkoşa’dan aday çıkacağı düşünüldüğünde 20 kişilik aday adaylığı listesinden 12 kişi adaylık sevincine ulaşacak.
Mağusa, Güzelyurt ve Lefke’de seçim yok
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde üç ilçede sadece sıralama seçimi yapılacak. Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de aday adaylığı başvurusu yapan kişi sayısı ve kontenjanlarla milletvekili adaylığı sayısı eşit.
Girne’de 2 kişi liste dışı kalacak
Güzelyurt, Mağusa ve Lefke’nin aksine Girne’de 18 Kasım’da hem sıralama hem de aday adayı seçimi yapılacak. 10 aday adayının adaylık için başvurduğu Girne’de 2 kontenjan adayının da listeye katılması ile iki kişi liste dışı kalacak.
İskele kıran kırana
CTP içerisinden İskele’de ise kıran kırana bir mücadele geçmesi bekleniyor. 5 kişilik aday listesi için 7 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı. Kontenjan adayının da listeye eklenmesiyle aday adaylarından 3’ü liste dışı kalacak.
Erhürman’dan son dakika operasyonu
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde önceki gün aday adaylığı başvurusunun tamamlanmasına dakikalar kala CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Lefkoşa ilçesine yönelik bir operasyon yaptığı öğrenildi.
Daha önce Gazimağusa’dan aday adayı olacağı ifade edilen Hasan Ulaş Altıok’un Lefkoşa’dan aday adayı olmasını isteyen, aday olmayacağı konuşulan Mutlu Azgın ve Ali Karavezirler’e de aday adayı başvurusunda bulunmasını isteyen Erhürman, bu operasyonla Lefkoşa listesini daha da güçlendirdi.
Kontenjanlar belirleniyor
CTP’de aday adaylarının belirlenmesinin ardından gözler kontenjan adaylarına çevrildi. Bir ilçe haricinde neredeyse kesinleşen kontenjan listesinin açıklanmasının 14 Kasım’a bırakıldığı ifade edildi.
Hemen hemen belli
Lefkoşa’da Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, Günay Kibrit ve Ahmet Hüdaoğlu’nun kontenjan adayı olmasına kesin gözle bakılırken, Mağusa’da ise Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve DAÜ akademisyei Hamit Caner’in ismi konuşuluyor.
Kontenjan adayı olarak kesinleşen bir diğer isim ise İskele ilçesinden Fikret Civisilli. Güzelyurt’ta ise Filiz Besim ve Emine Solyalı’dan birinin kontenjan adayı olacağı ifade ediliyor.
Toros sürprizi
Belirsiz olan tek ilçe ise Girne. Girne’de sürpriz olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’un ismi kulislerde konuşuluyor. Toros’a kontenjan adaylığı için teklif götürüldüğü ancak henüz daha net kararın verilmediği öğrenildi.
İşte aday adayı listesi
LEFKOŞA
Ali Karavezirler
Alkan Değirmencioğlu
Barış Önel
Bengül Gargınsu
Birikim Özgür
Derviş Bladanlı
Doğuş Derya
Fatma Miralay
Feriha Tel
Hasan Ulaş Altıok
Kadri Fellahoğlu
Kazım Zaimoğlu
Mehmet Kayra
Muhittin Özsağlam
Mutlu Azgın
Onay Hacıküçük
Orhun Mevlit
Özdil Nami
Şerife Korucan
Ülkü Taşseven
MAĞUSA
Ahmet Billuroğlu
Asım Akansoy
Aybike Yektaoğlu
Bedia Balses
Cemal Mert
Ceyhun Ümiter
Derviş Karaca
Erkut Şahali
Mine Adalıer
Şifa Çolakoğlu
Teberrüken Uluçay
GİRNE
Alpay Çelebi
Arzu Cankoy
Çelen Özkaynak
Fazilet Özdenefe
Mehmet Envergil
Mustafa Ergüven
Salih İzbul
Salih Sarpten
Şehan Tomgüsehan
Ziya Tüzel
İSKELE
Biray Hamzaoğulları
Hüseyin Mülazim
Mehmet Ceylanlı
Reşat Oğuz
Sedat Kılıç
Selda Şafak
Yalçın Kömürcigil
GÜZELYURT
Armağan Candan
Hüseyin Erçal
Mehmet Çağlar
LEFKE
Salahi Şahiner
Teoman Oktay