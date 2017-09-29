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29 Eylül 2017 Cuma 09:57

4. Verigo Festivali 7 Ekim Cumartesi Günü Başlayacak

4. Verigo Festivali, 7 Ekim cumartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

4. Verigo Festivali 7 Ekim Cumartesi Günü Başlayacak
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4. Verigo Festivali, 7 Ekim cumartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde 7-8 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek festival saat 11.00’de Yedidalga Halk Plajı – Festival alanında açılacak.

Yeşilırmak – Yedidalga Üreticiler Birliği’nden verilen bilgiye göre Festivalde, Halk Dansları, Modern Danslar, Müzik Grubları, Verigo gözlem ve resim yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, yüzme maratonu, En iyi Verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek. Etkinliklerin hemen hemen hepsi yerli sanatçılar tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Yedidalga’nın  “en iyi Verigo üzümünün üretildiği, yüzme şampiyonlarının yetiştiği, en iyi sörf merkezinin olduğu” Antik Vuni Sarayı ile Antik Soli harabeleri arasında yer alan Kıbrıs’ın en güzel köylerinden biri olduğuna işaret edildi.

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