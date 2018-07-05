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4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 4 köye 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 4 köye 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:19
4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 4 köye 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı ve Kömürcü bölgesi etkilenecek.

 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 19:33
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