4 Köye Yarın 5 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 4 köye 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden, Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı ve Kömürcü bölgesi etkilenecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 4 köye 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.