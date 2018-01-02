4 KİŞİ YARALANDI

Kuzey Kıbrıs’a yeni yıl magazin gündemini takip etmek için gelen Türkiye basını çalışanı dört kişi geri dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Türkiye’den gelen sanatçıların otellerde verdiği konserleri çekmeye gelen TV8 çalışanları Lokman Akdeniz ile Hilmi Elitel ve Kanal D çalışanı Abdullah Burak, havaalanında giderken bindikleri Mercedes Viano taksi aracın kaza yapmasıyla kendilerini hastanede buldu.

Bindikleri taksi kaza yaptı

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 06.24 sularında Ercan Havalimanı yolunda meydana geldi. Trafik kazasında TKB 444 plakalı Mercedes Viano marka araç sürücüsü, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza, Ercan Havalimanı üzerinde kuzey istikametinden güneye doğru seyreden araç, Ercan Çemberi’ne geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip aracın sağ tekerleğiyle çemberdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç güneydoğu istikametine dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Burak, Hilmi Elitel ve Lokman Akdeniz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği de bildirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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