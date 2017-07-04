Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2017 Salı 06:39

4. kattan düşen Hakan'a son veda!

4. kattan düşen Hakan'a son veda!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı!

Girne’de kaldığı apartmanın dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren Girne Belediyesi çalışanı iki çocuk babası Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı

Girne’de kaldığı apartmanın dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren Girne Belediyesi çalışanı iki çocuk babası Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı

Girne Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan ve önceki gece kalmakta olduğu Lordos apartmanının 4.katından düşerek yaşamını yitiren iki çocuk babası 37 yaşındaki Hakan Büyüktosun dün son yolculuğuna uğurlandı. Büyüktosun için yıllarca çalıştığı Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi. Belediyedeki törenin ardından Büyüktosun gözyaşları arasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı.

MESAİ ARKADAŞLARI SON VEDASINI YAPTI

Girne Belediyesi’nde saat 15.30 sıralarında düzenlenen törene, ailesi, çalışma arkadaşları, yakınları ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katıldı. Belediye çalışanları, mesai arkadaşlarının ölümü karşısında yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, belediye başkanı Güngördü de Büyüktosun’un eşi ve çocuklarını teselli etti. Burada düzenlenen törenin ardından Büyüktosu’un cenazesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na götürüldü. Büyüktosun, ikindi ezanına müteakip son yolcuğuna uğurlandı.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Girne’de önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Oscar Otel Bölgesinde, Reyhanlı Sokak üzerinde bulunan, Lordos Apt E Blokta 4. Katta kalmakta olan 37 yaşındaki Hakan Büyüktosun, evinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıya beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak getirilen Büyüktosun tüm uğraşlara rağmen kurtarılamamıştı. Meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, Büyüktosun’un bir süredir bunalımda olduğu, sorunlar yaşadığı ve yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Star Kıbrıs - Suna ERDEN

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
4. Kattan Düşen Hakana Son Veda!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktoeös’den Eğitim-sen’e Destek Ktoeös’den Eğitim-sen’e Destek
Kutlay Erk: Akıncı hemen istifa etmeli Kutlay Erk: Akıncı hemen istifa etmeli
5 Dakika Trafiği Felç Etmeye Yetti 5 Dakika Trafiği Felç Etmeye Yetti
Vatandaş isyanlarda Vatandaş isyanlarda
25 Temmuz 2017 Salı Ek Gündem 25 Temmuz 2017 Salı Ek Gündem
25 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Ktoeös’den Eğitim-sen’e Destek
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, düzenledikleri imza ve...

Haberi Oku