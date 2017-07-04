4. kattan düşen Hakan'a son veda!

Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı!

Girne’de kaldığı apartmanın dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren Girne Belediyesi çalışanı iki çocuk babası Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı



Girne’de kaldığı apartmanın dördüncü katından düşerek yaşamını yitiren Girne Belediyesi çalışanı iki çocuk babası Hakan Büyüktosun son yolculuğuna uğurlandı



Girne Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan ve önceki gece kalmakta olduğu Lordos apartmanının 4.katından düşerek yaşamını yitiren iki çocuk babası 37 yaşındaki Hakan Büyüktosun dün son yolculuğuna uğurlandı. Büyüktosun için yıllarca çalıştığı Girne Belediyesi’nde tören düzenlendi. Belediyedeki törenin ardından Büyüktosun gözyaşları arasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda son yolcuğuna uğurlandı.



MESAİ ARKADAŞLARI SON VEDASINI YAPTI



Girne Belediyesi’nde saat 15.30 sıralarında düzenlenen törene, ailesi, çalışma arkadaşları, yakınları ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katıldı. Belediye çalışanları, mesai arkadaşlarının ölümü karşısında yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, belediye başkanı Güngördü de Büyüktosun’un eşi ve çocuklarını teselli etti. Burada düzenlenen törenin ardından Büyüktosu’un cenazesi Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na götürüldü. Büyüktosun, ikindi ezanına müteakip son yolcuğuna uğurlandı.



POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR



Girne’de önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Oscar Otel Bölgesinde, Reyhanlı Sokak üzerinde bulunan, Lordos Apt E Blokta 4. Katta kalmakta olan 37 yaşındaki Hakan Büyüktosun, evinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıya beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak getirilen Büyüktosun tüm uğraşlara rağmen kurtarılamamıştı. Meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, Büyüktosun’un bir süredir bunalımda olduğu, sorunlar yaşadığı ve yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Star Kıbrıs - Suna ERDEN