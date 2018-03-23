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4. KARŞIYAKA AHLAT VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ŞÖLENİ PAZAR GÜNÜ

4. KARŞIYAKA AHLAT VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ŞÖLENİ PAZAR GÜNÜ

23 Mart 2018 Cuma 16:44
4. KARŞIYAKA AHLAT VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ŞÖLENİ PAZAR GÜNÜ
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4. KARŞIYAKA AHLAT VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE ŞÖLENİ PAZAR GÜNÜ

 Lapta Belediyesi ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 4. Karşıyaka Ahlat Vadisi Doğa Yürüyüşü ve Şöleni gerçekleştirilecek.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Dağlarının Lapta – Karşıyaka arasında bulunan bölümünde ve Trodos Dağlarının eteklerinde yetişen Ahlat meyvesinin tanıtımının hedeflendiği etkinlik, 25 Mart Pazar günü.

Doğa Yürüyüşü saat 10.00’da Karşıyaka Merkez İlkokulundan başlayacak ve yabani armut ve taş armudu olarak da bilinen ahlat ağaçlarının bulunduğu vadiye yürünecek.

Yürüyüş boyunca ahlat ağaçları ve bölgeye özgü diğer endemik bitkiler gözlemlenebilecek.

ŞÖLEN 

Doğa yürüyüşü sonrasında Karşıyaka Atatürk Belediye Parkında saat 13.00’te açılışı gerçekleştirilecek Ahlat Şöleni kapsamında ise, yöresel lezzetler ve hamur işlerinin satışı yapılacak, halk dansları gösterileri gerçekleştirilecek. Şölende Örge Volkan da konser verecek.

Anahtar Kelimeler:
Lapta BelediyesiKarşıyaka Kültür Ve Sanat Derneği
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