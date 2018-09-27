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4 İlçede Denetim... 21 Süpermarket Ve Marketten 4’üne Ceza

4 İlçede Denetim... 21 Süpermarket Ve Marketten 4’üne Ceza

27 Eylül 2018 Perşembe 14:54
4 İlçede Denetim... 21 Süpermarket Ve Marketten 4’üne Ceza

2 MARKETİN TARİHİ GEÇMİŞ, 2 MARKETİN DE FİYAT ETİKETSİZ ÜRÜN SATTIĞI TESPİT EDİLDİ
 

ÇELEBİ: “TÜKETİCİ HAKLI… FİYATLAR YÜKSEK ANCAK MAL DENETİMİNE TABİİ OLMAYAN ÜRÜNLERİN FİYATLARINA MÜDAHALE HAKKIMIZ YOK”
 

METCOOĞLU: “ALO 171 TÜKETİCİ İHBAR HATTI’NA GELEN ÇOK FAZLA ŞİKAYET VAR. TÜMÜNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

KKTC genelinde bugün 21 süpermarket ve marketi denetleyen kalite ve fiyat denetim memurları 4 markete ceza kesti.
Marketlerin 2’sinin tarihi geçmiş ürün, 2’sinin fiyat etiketsiz ürün sattığı tespit edildi ve bu marketlere toplam 2 bin 620 TL’lik ceza kesildi. Denetimler kapsamında 4 bin 316 TL’lik mal da müsadere edildi.
Son kullanma tarihi dolmayan, etiketsiz olduğu için toplatılan bin 207 TL değerindeki mal da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hayır kurumlarına bağışlandı.
4 İLÇEDE DENETİM…
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi, kalite ve fiyat denetim memurları Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında bugün Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt olmak üzere 4 ilçede 21 süpermarketi ve marketi denetledi.
Ürünlerin içerik ve fiyat etikleriyle son kullanma tarihleri denetlenirken, raf fiyatlarıyla kasa fiyatları arasındaki uyuma da bakıldı. 21 süpermarket ve marketten 4’üne para cezası kesildi, cezaya konu ürünler toplatıldı, son kullanma tarihi dolmayanlar bağışlandı.
Bu sabah Lefkoşa’daki bir süpermarkette yapılan denetimde hazır bulunan Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi ile İç Ticaret Denetim Şubesi Amiri Savaş Metcooğlu basına açıklama da yaptı.
ÇELEBİ: “EN ETKİLİ DENETLEYİCİ TÜKETİCİLERDİR”
Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi, İç Ticaret Şubesi’nin perakende satış yapan yerlerde denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.
Çelebi, ceza kesilen denetimlerde, bazı ürünlerin de müsadere edildiğini kaydetti.
Döviz kurlarının yükselmesiyle fiyatların da yükseldiğini, bu nedenle Alo 171 Tüketici İhbar Hattı’na birçok şikayet geldiğini kaydeden Çelebi, şunları ekledi:
“Tüketici haklı. Fiyatlar yüksek ancak bizim mal denetimine tabii olmayan ürünlerin fiyatlarına müdahale hakkımız yok. Şu anda fiyat denetimine tabii olan tek ürün akaryakıttır. Sadece akaryakıtta fiyat düzenleyebiliyoruz. Bu nedenle diğer ürünler konusunda en etkili denetleyici tüketicilerdir.”

METCOOĞLU: “ÇOK FAZLA ŞİKAYETLE KARŞILAŞIYORUZ”

İç Ticaret Denetim Şubesi Amiri Savaş Metcooğlu, ürünlerin fiyatlarına Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında “denetime tabii mal” olarak ilan edilmesiyle müdahale edilebileceğini söyledi.
Metcooğlu, 2008’e kadar tüp gazın, 2013’e kadar da somun ekmeğin denetime tabi mal olduğunu ve bu ürünlerin fiyatını hükümetlerin belirlediğini söyleyerek, şu an ülkede serbest piyasa koşullarının hakim olduğu, fiyatların bu kurallara göre düzenlendiğini kaydetti.
Savaş Metcooğlu, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın günün koşullarına göre uyarlanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyledi.
Yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname’nin denetim memurlarına fiyatı astronomik görünen mallarla ilgili işletmeden bilgi ve belge isteme yetkisi verdiğini kaydeden Savaş Metcooğlu, fahiş fiyat değerlendirmesinin Rekabet Kurulu tarafından yapıldığını söyledi.
Savaş Metcooğlu, Ticaret Dairesi’nin sadece talep edilen bilgi ve belgeyi 3 gün içinde temin etmeyen işletmeye ceza kesebileceğini, bu cezanın da 5 asgari ücret kadar olduğunu ifade etti.

ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na gelen ihbarları anında değerlendirmeye çalıştıklarını da da belirten Metcooğlu, çok fazla şikayetle karşılaştıklarını söyledi.

Metcooğlu, telefon numarası bırakan tüketicilere bazen ertesi gün dönebildiklerini aktararak, “Tüm şikayetlere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.





 

Son Güncelleme: 27.09.2018 18:18
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