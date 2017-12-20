4 günde 306 Uçuş!

Kuzey Kıbrıs’ın hava ulaşımında dünya ile tek bağlantısı olan Ercan Havalimanında, yeni yıl tatili dolayısıyla hem gelişlerde hem de gidişlerde yoğun günler yaşanacak. Yılbaşı tatilinin başlayacağı 29 Aralık Cuma gününden, tatilin sona ereceği 1 Ocak Pazartesi akşamına kadar Ercan Havalimanı’nda 306 sefer gerçekleştirilecek… Ercan’da en yoğun gün ise 1 Ocak 2018’de yaşanacak…

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, bu dört gün içerisinde Ercan Devlet Havalimanı’nda 306 sefer gerçekleştirilecek. En yoğun gün, tatilin sona ereceği 1 Ocak Pazartesi olacak. 29 Aralık Cuma günü 81, 30 Aralık Cumartesi günü 63, 31 Aralık Pazar günü 75, 1 Ocak Pazartesi günü ise 87 sefer gerçekleştirilecek.

Rekor 150 seferle Pegasus’ta!

4 Gün içerisinde gerçekleşecek olan bu 306 seferin tamı tamına 150 tanesi Pegasus Hava Yolları’na ait. Pegasus Hava Yolları’nı 88’le Türk Hava Yolları, 48 Atlas Jet takip ediyor. Bu tarihler arasında 20 sefer de Freebird gerçekleştirecek!

En fazla sefer karşılıklı olarak İstanbul’la!

Tatil süresinde en fazla sefer, karşılıklı olarak İstanbul’a gerçekleştirilecek. Uçaklar İstanbul’dan Ercan’a, Ercan’dan İstanbul’a tam 144 kez havalanacak. İstanbul’u 44’le Ankara, 28’le Adana yine 28’le İzmir, 18 ile Antalya, 10 ile Gaziantep, 8 ile Hatay 6 ile Diyarbakır takip edecek!

Avrupa’dan da turist gelecek!

Charter seferlerle yabancı turist taşıyan Freebird Havayolları’da bu süreç içerisinde ülkemize çeşitli Avrupa şehirlerinden karşılıklı 20 sefer gerçekleştirecek. Freebird Havayolları’nın ülkemize yabacı turist taşıyacağı şehirlerarasında, Göteborg (İsveç), Düsseldorf (Almanya), Beyrut (Lübnan), Kopenhag (Danimarka), Manchester (İngiltere), Gatwick (İngiltere), Birmingham (İngiltere), Helsinki (Finlandiya), Stockholm (İsveç), Frankfurt (Almanya) ve Berlin (Almanya) bulunuyor.

Uçak biletleri cep yakıyor!

Öte yandan yeni yılı yurt dışında geçirmek isteyenler ise uçak biletlerinin yüksek fiyatları karşısında şok oldu… Çoğu vatandaş bilet fiyatları karşısında yurt dışı planlarını iptal ederken, ailesi Türkiye’de bulunanlar ise, ya yüksek fiyatla biletleri almak zorunda kaldı ya da deniz yolunu tercih etti.

Yeni yılı 30 Aralık gidiş- 1 Ocak dönüş olmak üzere eşinizle, sevgilinizle veya arkadaşınızla Antalya’da geçirmek istiyorsanız, biletinizi bugün almak kaydıyla Pegasus Hava Yolları’na bin 532 TL ödemek zorundasınız...

Hatay bin 228 TL!

“Yeni yıla farklı bir yerde, Hatay’da girmek istiyorum” derseniz yine aynı tarihler için ödeyeceğiniz rakam tamı tamına bin 228 TL olacak! Atlas Jet’in Hatay uçuşlarını askıya almasının ve Hatay’a uçan tek hava yolu şirketinin Pegasus olmasının bu fiyata etkisinin oldukça yüksek olduğu düşünülüyor!

Gaziantep bin 114 TL!

‘Gaziantep ucuz olur diye düşünüyorum, yeni yıla orada gireyim’ derseniz, bizden söylemesi çok ama çok yanılıyorsunuz... Yeni yılı Gaziantep’te geçirmek için Pegasus Hava Yolları’na ödemeniz gereken rakam bin 114 TL!

35 Dakikalık uçuş 876 TL!

Yeni yılın uğrak şehirlerinden Adana için de biletinizi çok önceden almanız şart! 30 Aralık gidiş- 1 Ocak dönüş uçak bileti fiyatı Pegasus’ta 876, Atlas Jet’te ise 885 TL.

İzmir daha ucuz!

Yeni yılı Ege’nin incisi İzmir’de karşılamak istiyorsanız iki kişi ortalama 650 TL uçak bileti parasını ödemeyi göze almalısınız... 30 Aralık gidiş- 1 Ocak dönüş İzmir bilet fiyatları Pegasus’ta 632 TL, Atlas Jet’te ise 783 TL.

Ankara ve İstanbul ucuz kalıyor!

Ankara ve İstanbul ise diğer destinasyonlara göre deyim yerindeyse ucuz kalıyor! Yeni yıla Ankara’da girmek istiyorsanız, ortalama 600 TL bilet parası ödemelisiniz... 30 Aralık gidiş- 1 Ocak dönüş iki kişi Ankara bilet fiyatı Pegasus’ta 548, Türk Hava Yolları’nda ise 781 TL. 30 Aralık gidiş- 1 Ocak dönüş İstanbul bilet fiyatları ise Türk Hava Yolları’nda 584, Pegasus Hava Yolları’nda 612 TL, Atlas Jet’te 832 TL.

Kaynak: Diyalog