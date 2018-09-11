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4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek
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4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek

Cittaslow’un Kıbrıs ağını oluşturan 4 belediye Geçitkale, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Lefke belediyeleri 30 Eylül Pazar günü tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilecek “Cittaslow Sunday” etkinliğinin Kuzey Kıbrıs ayağına ev sahipliği yapacak.

4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek

Cittaslow’un Kıbrıs ağını oluşturan 4 belediye Geçitkale, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Lefke belediyeleri 30 Eylül Pazar günü tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilecek “Cittaslow Sunday” etkinliğinin Kuzey Kıbrıs ayağına ev sahipliği yapacak.

11 Eylül 2018 Salı 13:14
4 Cittaslow Belediye Geçitkale’de Yapılacak “Cittaslow Sunday” Etkinliğinde Biraraya Gelecek

Cittaslow’un Kıbrıs ağını oluşturan 4 belediye Geçitkale, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Lefke belediyeleri 30 Eylül Pazar günü tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilecek “Cittaslow Sunday” etkinliğinin Kuzey Kıbrıs ayağına ev sahipliği yapacak.


Etkinlik Geçitkale Kasaba Meydanında saat 10.00’da başlayacak ve zeytin başlıca tema olacak. Festivalde zeytinden yapılan ürünlere yer verilecek ve bazı yerel sanatçılar da etkinlikte performans sunacak. Etkinlik dolayısıyla Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi.


SARIÇİZMELİ
Toplantıda konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Cittaslow felsefesinin anlam ve önemine işaret ederek Cittaslow köy sayısının 4’e çıkmasıyla bir ağ oluştuğunu ve bu ağın ilk kez bir ortak etkinlikte biraraya geleceğini söyledi.
Sarıçizmeli bunun belediyeler arasında yapılacak ortak etkinliklere örnek oluşturmasını ve bu birlikteliğin daha da artıp yayılmasını diledi.
Yaşanan ekonomik çalkantı ortamında Kıbrıs’a yapılan ithalatın hem tüketiciyi hem üreticiyi zora soktuğunun altını çizen ve yerel üretmek, yerel tüketmek ve kendi kendine yetmenin önemine işaret eden Sarıçizmeli, etkinliğin bir ilk olması nedeniyle anlamlı ve özel olacağına dikkat çekti.


ÖZTAŞ
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, bir günlük festivalin ülkede korkunç paraların harcandığı festivallerden olmadığını ve ülkede bir “festival enflasyonu” yaşandığını ifade etti.
Festivalden kazanımların ne olabileceğine bakılması gerektiğini söyleyen Öztaş, zeytin ürününün öne çıkarıldığını ve üreticilere alternatif tarım yaratma adına bu yola başvurulduğunu kaydetti.
“Çocuklarımız için Cittaslow” diyen Öztaş, tüm adanın Cittaslow felsefesiyle yaşamasını istediklerini belirtti.


KAYA
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Lefke Belediyesi’nin yaklaşık 3 yıl önce Cttaslow ünvanı aldığına işaret etti ve 4 belediyenin sesi yükseltmek ve duyurabilmek adına ortak bir amaçta bir araya geldiğini bildirdi.
Kaya, ayrıca Cittaslow kriterleri çerçevesinde “çocuk çalıştayının” da düzenleneceği bilgisini verdi.
Zeytin ürününün son dönemde eski popülaritesini kaybettiğini söyleyen Kaya, üretimden kopanların, yok olmaya doğru gideceğini, bu tip etkinliklere devlet kurumlarının da ciddi katkı vermesi gerektiğini düşündüklerini aktardı.
ZURNACILAR


Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise, 2013 yılında Cittaslow olan Yeniboğaziçi’nin yeni belediye başkanı olduğunu söyleyerek, tüm köylerde çocuk ve yaşlılara katkıyı artırmak gerektiğine dikkat çekti.


Belediyeler olarak daha geniş alanlara faaliyetleri götürmeyi sürdürmeleri gerektiğini anlatan Zurnacılar, “Cittaslow Sunday”de bu yıl daha çok çocuklar üzerinden hareket ederek, halkı bilinçlendirmek, Cittaslow’a dikkat çekmek istediklerini ifade etti.


6-7 Ekim tarihlerinde bir de çocuk çalıştayının gerçekleştirileceğini kaydeden Zurnacılar, söz konusu festival kapsamında zeytinle ilgili her ürünün bulunabileceğini aktardı.


Geçitkale’deki “Cittaslow Sunday” festivalinin programı ve katılacak sanatçılar daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Son Güncelleme: 11.09.2018 16:30
Anahtar Kelimeler:
Cittaslow
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