4 Bin TL Çaldı!

LAPTA'DA BOHÇACI HIRSIZLIĞI



Lapta'da Cemaliye Mutlugil'e ait eve tuvaleti kullanmak bahanesiyle giren 41 yaşındaki Birgül Boçkır'ın yatak odasındaki dolaptan bin lira çaldığı iddia edildi. Aynı zamanda temizlik yapmak için girdiği Şaban Kaşaoğlu'na ait evden de 3 bin TL çalığı iddia edilen Birgül Boçkır'ın Kıbrıs'a turit olarak gelip gittiği öğrenildi.



CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ



Ercan Havaalanı'nda yakalanarak gözaltına alınarak, polis soruşturması amacıyla 3 gün tutuklanan Boçkır, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıyı yargılanmak üzere, davasında hazır olması amacıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÜZERİNDE 2 655 TL BULUNDU



Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen teminat duruşmasında polis memuru Mustafa Meren tanık olarak dinlendi. Lapta'da polis memuru olan Meren, zanlının "İkametgahtan Sirkat" suçu olduğunu söyledi. Konuşmasının devamında, zanlının Lapta'da tuvaleti kullanmak amacıyla iki evden 4 bin TL çaldığını belirterek, zanlıda 2 655 TL nakit bulunduğunu söyledi. Polisin soruşturmasının tamamlandığını anlatan Meren, TC vatandaşı olan ve ülkede turist olarak bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını istedi. Ceza Davaları Yargıcı Fügen Ulutekin, KKTC'yle hiç bir bağı olmayan zanlının yargılanmadan kaçmasının önlenmesi açısından ve davasına hazırlanması amacıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklanmasına karar verdi.

Son Güncelleme: 25.11.2014 11:29