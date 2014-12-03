4 Aralık 2014 Perşembe Gündemi

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Girne Oğuz Veli Ortaokulu'nda düzenlenecek etkinliğe katılacak (08.30)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan heyeti kabul edecek (09.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Namık Kemal Lisesi ve kardeş okul Edirne Namık Kemal Lisesi ekibini kabul edecek (10.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak (10.00)

“Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi” Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyecek (11.00)

TDP heyeti, K.T. Çiftçiler Birliği’ni ziyaret edecek (11.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İşadamları Derneği heyetini kabul edecek (12.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akkuş’u kabul edecek (14.30)

Diyalog Gazetesi’nin birinci yıl resepsiyonu Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun da katılımıyla Lefkoşa Merit Otel’de yapılacak (19.00)