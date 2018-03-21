3’ÜNCÜ GAZİMAĞUSA ULUSLARARASI ŞİİR GÜNLERİ BAŞLADI



Gazimağusa Belediyesi’nin 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle bu yıl 3’ncüsünü organize ettiği Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri’nin ilk programı gerçekleştirildi.



Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan programda Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Şirin Zaferyıldızı, Ulus Irkad, Bülent Fevzioğlu, Dervişe Kutlu, Arif Albayrak, Türkiye’den Ahmet Telli ve Almanya’dan Annette Gonserowski, İtalya’dan Luca Benassi ve Makedonya’dan Gjoko Zdraveski şiir okudu. DAÜ Müzik Bölümü Öğrencisi Deniz Amcazade de piyano dinletisi sundu.



Şair Beste Sakallı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe Türkiye, İtalya Almanya ve Makedonya’dan şairlerin katıldığını, bu günde dil biliminin çeşitliliğini şiirsel ifadelerle desteklemek, nesli tükenmekte olan dillere fırsat yaratmak ve şiirin diğer sanat dallarıyla olan diyaloğunu yenilemenin amaçlandığını aktardı.



İkinci gün programı yarın DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salon’unda yapılacak.



Yurt dışından gelen şairler etkinliğin ardından Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.