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3’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DENKTAŞ’IN ÖLÜMÜNÜN 6’NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

3’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DENKTAŞ’IN ÖLÜMÜNÜN 6’NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

12 Ocak 2018 Cuma 13:18
3’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DENKTAŞ’IN ÖLÜMÜNÜN 6’NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
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3’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DENKTAŞ’IN ÖLÜMÜNÜN 6’NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

EROĞLU: “O KIBRIS SEVDALISI, ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ VE VATANSEVERDİ”

“ÇAĞIN ULUS DEVLETLER ÇAĞI OLDUĞUNU İYİ KAVRAMIŞ, KENDİNİ İYİ YETİŞTİRMİŞ, KIBRIS TÜRK HALKINI TOPLULUK NOKTASINDAN DEVLET SAHİBİ BİR HALK NOKTASINA TAŞIMIŞTIR”

  3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için  “O  Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatanseverdi. Yaşadığı çağı doğru okumuş, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavramış, kendini iyi yetiştirmiş, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşımıştır” dedi.

Eroğlu, Denktaş’ın ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Eroğlu, her KKTC vatandaşının Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmesi,  anlaması ve anlatması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık davasının Denktaş’ın oluş sebebi, adeta yaşamının ta kendisi olduğunu belirten Eroğlu, “Kıbrıs Türk Halkı’nın 1950’li yıllardan 2005 yılına kadar uzanan yaklaşık 55 yıllık tarihinin her önemli noktasında Kurucu Cumhurbaşkanımızın yaşamsal kararları ve katkıları vardır.
Ne mutlu  ki, rahmetli liderimiz gayesine ulaşmıştır” dedi.

Bir zamanlar hayalini kurduğu devlet kurmanın verilen mücadele sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, mesajına şunları kaydetti:

“O Devlet yaşıyor ve inanıyoruz ki hep yaşayacak. Ancak mücadele henüz bitmemiştir. Rum komşularımız hala haklarımızı gasp etmekte, dünyanın önde gelen ülkeleri ise çıkarları uğruna Rum uyuşmazlığına ve haksız tutumuna ses çıkarmamaktadır.

İşte bu nedenle dün olduğu gibi bugün de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mücadelesi ve sözleri bizlere rehber olmaya devam etmelidir. Sayın Denktaş’ın ‘Devlete, egemenliğe, halka, sahip çıkınız’ sözlerini hep aklımızda tutmalıyız. Ölümünün altıncı yılında bir kez daha rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Denktaş’ın hürriyet mücadelemizdeki yerini ve öğütlerini asla unutmayacağız, söylediklerini, yaptıklarını asla unutmayacağız.”

 

Son Güncelleme: 12.01.2018 14:20
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