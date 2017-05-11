3’üncü Cumhurbaşkanı Ve Mtg‘nin Fahri Başkanı Eroğlu Mtg Yeni Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Mağusa Türk Gücü (MTG) Kulübü Fahri Başkanı Derviş Eroğlu, kulübün yeni yönetim kurulundan bir heyeti kabul etti.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Mağusa Türk Gücü (MTG) Kulübü Fahri Başkanı Derviş Eroğlu, kulübün yeni yönetim kurulundan bir heyeti kabul etti.

Eroğluı’nun Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki ofisinde yer alan görüşmede, MTG Başkanı Koral Bozkurt, Derviş Eroğlu’nun kulübe şampiyonluklar kazandıran, MTG camiasının çok önemli bir büyüğü olduğunu söyledi.

Bozkurt, “Amacımız MTG’nin başarılarını devam ettirmek, sizler gibi, camiamıza layık hizmet edebilmektir” dedi.

EROĞLU: “KULÜBÜ İLERİYE TAŞIYACAK BİR KADRO”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise kulüp başkanlığının zorlaştığını ve büyük sorumluluk gerektirdiğini ancak bugünkü MTG Yönetim Kurulu’nun kulübü ileriye taşıyacak bir kadrodan oluştuğunu söyledi.

Eroğlu, MTG kadrosunda yer alanların Mağusa halkının benimsediği şahıslar olduğunu ifade etti.

Derviş Eroğlu, MTG’de 15 yıl başkanlık yapmaktan ve kendisine fahri başkanlık unvanı verilmesinden dolayı çok onurlu olduğunu söyledi.

Kulüplerin başarısının özverili çalışmalara dayandığını kaydeden ve yeni ekibe başarılar dileyen Eroğlu, “İyi bir ekip kurdunuz. Hepsi Mağusa halkının benimsediği arkadaşlar, hepsi camiaya faydalı olacak arkadaşlar” dedi.

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Haber: İbrahim Diran Fotoğraflı: Süleyman Önal