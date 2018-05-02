3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Guterres Çerçevesini Kabul Etmesi İçin Anastasiadis’e Çağrı Yapmasını Eleştirdi

“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK İÇİN GARANTİLERDEN VAZGEÇİLEMEZ”

Lefkoşa, 2 Mayıs 18 (.): 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesini kabul etmesi için Rum lider Anastasiadis’e çağrı yapmasını eleştirdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, Türkiye ve KKTC’nin, Türk ulusunun geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmak demektir. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı son öneri asla Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye tarafından desteklenemez” dedi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın büyük yalpalamalar içinde olduğunu ileri sürerek, “Yaptıkları; eşitliğimizi, güvenliğimizi, özgürlüğümüzü, bu topraklarda tutunmamızı sağlayan sosyo-ekonomik yapımızı, topraklarımızı tehlikeye atacak şeylerdir” görüşünü savundu.

“KIBRIS BEKA SORUNUDUR”

Eroğlu, Kıbrıs konusunun, sadece Kıbrıs Türk’ü için değil, Türkiye ve Anadoludakiler için de bir beka sorunu olduğunu; güvenlik, özgürlük ve egemenlik açısından Kıbrıs’ın çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin Kıbrıs’ta kendi ve bizim güvenliğimizi, varlığımızı tehdit eden bir durum söz konusu olduğunda Ada’ya tek yanlı olarak müdahale etme hakkına sahip olması 1960 antlaşmalarının temelidir ve dönemin Türk liderliğinin Kıbrıs anlaşmasına onay vermesinin başlıca sebebidir. Kıbrıs’ta Türk askerinin bulunması ise etkin ve fiili garantörlüğü bütünleyen unsurdur. Bunların bir birinden ayrılması mümkün değildir.

“GARANTİLERDEN ASLA VAZGEÇİLEMEZ”

Eroğlu, Rum tarafının kabul edeceği her hangi bir şey karşılığında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin, ne KKTC ne de Türkiye için söz konusu olamayacağını vurguladı.

“Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek Türkiye ve KKTC’nin, Türk ulusunun geleceğini, güvenliğini tehlikeye atmak demektir” diyen Eroğlu, bu bağlamda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına yaptığı son önerinin asla Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye tarafından desteklenemeyeceğini kaydetti.

“Kesintisiz 39 yıl gösterilen takdir ile Kıbrıs Türk halkına hizmet etme onuruna erişmiş ve geleceğe ilişkin hiç bir hesabı olmayan bir kişi olarak bu uyarıyı yapmak benim boynumun borcudur” diyen 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Guterres Çerçeve Belgesi’nde aynen şöyle denmektedir: ‘Müdahale hakkının geçerli kalacağı bir sistem sürdürülebilir değildir. Garanti Antlaşmalarının kapsadığı alanların yerini, iki tarafça üzerinde mutabık kalınan ve çeşitli boyutları içeren, yeterli uygulamayı izleme mekanizmaları alabilir.’

Bu ifadelerin sulu hali de susuz hali de, Rum tarafının Kıbrıs’tan Türk askerini çıkarma, Kıbrıs Türkü’nü kendisini Rum-Yunan çizmeleri altında ezilmekten kurtaran yegane güvenlik garantisinden yoksun bırakmak demektir.”

“BİZİ CUMHURBAŞKANLIĞI MUAVİNİ DEĞİL, GARANTİLER KURTARDI”

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Muavini’nin sürekli Türk olduğuna ve veto yetkisine sahip olduğuna dikkat çekerek, “Rum bu hakkımıza ve Anayasa Mahkemesi’nin olmaz kararına rağmen Anayasa’yı değiştirmeye, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaya kalkıştı ve bizi silah zoru ile ortak olduğumuz devletten attı. Bizi Cumhurbaşkanlığı Muavini değil, garantiler kurtardı” dedi.

Derviş Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü olmasa, Türk jetleri Ada üzerinde uçmasa, Türkiye adaya çıkarma yapacağını ilan etmese, Rum’un daha o günlerde hayalini gerçekleştirerek Ada’yı Yunan yapacağına işaret etti.

“AKIL KARI DEĞİL”

Türkiye’nin Kıbrıs’ta asker bulundurmasından, etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin akıl karı olmadığını kaydeden Eroğlu, “İngiltere’nin üsleri devam edecek, Rusya, Fransa, Yunanistan, İsrail istediği gibi Kıbrıs topraklarında, denizlerinde, havasında cirit atacak ama Türkiye Kıbrıs’ta olmayacak. Sayın Akıncı bunu mu hedefliyor? Sayın Akıncı dünya ve bölgedeki gelişmeleri görmüyor mu? Sayın Akıncı Filistinlilerin başına bir garantörleri olmadığı için gelenlerin farkında değil mi?” diye sordu

“ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEYE ATILIYOR”

“Hani Sayın Akıncı Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünü, eşitliğini ve güvenliğini tehlikeye atmayacaktı?” sorusunu yönelten Eroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın büyük yalpalamalar içinde olduğunu, yaptıklarının Kıbrıs Türk halkının eşitliğini, güvenliğini, özgürlüğünü, topraklarda tutunmasını sağlayan sosyo-ekonomik yapısını, topraklarını tehlikeye atacak şeyler olduğunu savundu.

“SAYIN AKINCI KUŞKU YARATIYOR”

Eroğlu, “11 ay önce Crans Montana görüşmeleri sona erdiğinde ‘ bizim neslin federasyon yapamayacağı artık belli olmuştur’ diyen, 15 gün önce Rum liderle bir araya geldikten sonra Anastasiadis’in görüşlerinde değişiklik olmadığını açıklayan Akıncı’nın Türkiye ve KKTC’deki siyasi partilerle yeni yol saptanması için başlatılan görüşmeler devam ederken Rum lidere Guterres Çerçevesi’ni bir stratejik paket anlaşması olarak imzalamaları çağrısında bulunmasının kuşku yaratıcı olduğunu” ifade etti.

Eroğlu açıklamasına şöyle devam etti.





“Sayın Akıncı’nın durduk yerde hatalarına daha büyük hata ekleyerek güya dönüşümlü başkanlık alıyor diye Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmeyi kabul edebileceğini ortaya koyması KKTC’yi benimseyen, Kıbrıs’ta gerçeklere dayalı bir anlaşma isteyen, Türkiye ile sıcak ve kardeşçe ilişkilerimizin hep sürmesini arzulayan , kalıcı bir barıştan yana olan hiç kimse tarafından onaylanamaz.”

“GUTERRES ÇERÇEVESİNİN YARATACAĞI SIKINTILAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum lidere kabul edilmesi için çağrıda bulunduğu Guterres Çerçeve belgesinin, sıkıntılar yaratacağını söyleyen Eroğlu, belgenin Kıbrıs Türkü’nü toprak konusunda da mahvedecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Eroğlu, “Bu belgenin içinde yazılmıyor ama herkes biliyor ki Guterres Güzelyurt’un Rumlara verilmesini şart koşmuştur. Buna ilaveten Rum tarafı bazı Karpaz başta olmak üzere bazı bölgelerin federal bölge olmasını istemektedir. Yani aslında Kıbrıs Türk halkına kalacak toprak miktarı %22’ye düşecektir. Mülkiyet konusunda ise henüz mevcut kullanıcı ve ‘ varılacak anlaşmanın AB müktesebatı olması konularında bir anlaşmaya varılmadığı cihetle gelişmeler Rum’un lehindedir” dedi.

Eroğlu, Rumların Türk-Yunan dengesi konusundaki isteklerinin de Ada’daki Türk varlığını tehlikeye atacak nitelikte olduğunu, Rumların hala 4 Yunan adaya gelirse bir Türk vatandaşının adaya gelebileceğinde ısrarcı olduklarını dile getirdi.

“YENİ YOL HARİTASI BELİRLENMELİDİR”

Rumların niyetinin belli olduğunu kaydeden Eroğlu, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin asla güvenlikten ve haklardan vazgeçmeden yeni bir yol haritası belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Rum tarafındaki önemli kişiler, köşe yazarları bile Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm olabileceğinden bahsederken Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ‘Rum liderliği bunu kabul etmez’ diye iki devletli çözüm olayını dışlamasının da hayli enteresan olduğunu savunan 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Türk Halkı kaç yıl daha federasyon olsun diye Rum tarafının keyfini bekleyecektir?

41 yıldır federasyon görüştük. Sonuçta Sayın Akıncı’nın kendisi de kabul etti ve açıkladı ki federasyon olmuyor.

Peki ne olacak? KKTC ile yolumuza devam etmekten başka seçeneğimiz mi var?

Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı AKEL’e uymaktan vazgeçmeli bir an önce attığı yanış adımdan geri adım atmalıdır.”

(YIL/HA)