Türkmenköy-Köprü köyleri arasında bu sabah 3 ton kaçak et ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Türkmenköy-Köprü köyleri arasında bu sabah 3 ton kaçak et ele geçirildi.

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 ton sığır etine el konuldu ve iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 07.00’deki operasyonda N.D.’nin (E-26) kullanımındaki van araçta yaklaşık 3 ton sığır eti bulundu.

N.D. ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. (E-25) “gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandı.

Etin menşeinin araştırıldığı belirtildi.

(GÜL/HA)