2 KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Türkmenköy-Köprü köyleri arasında bu sabah 3 ton kaçak et ele geçirildi.
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 ton sığır etine el konuldu ve iki kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, saat 07.00’deki operasyonda N.D.’nin (E-26) kullanımındaki van araçta yaklaşık 3 ton sığır eti bulundu.
N.D. ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. (E-25) “gümrüksüz mal tasarrufu” suçlamasıyla tutuklandı.
Etin menşeinin araştırıldığı belirtildi.
(GÜL/HA)