3 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Türk Birliği Dayanışma Derneği, “Eğitimde Uluslararası Liderler Forumu” düzenliyor. Yer: Dışişleri Bakanlığı Konferans Salonu. Açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak. (10.30)

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği “Türkiye – KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenliyor. Toplantı sonrasında iki örgüt arasında, “Türkiye – KKTC Ticaret Odası Formu”nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak. Toplantıya ve imza törenine Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. Yer: Ticaret Odası Toplantı Salonu (10.30)

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyetini kabul edecek. (13.15)Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.00)

KKTC Alevi Kültür Merkezi, 25 yıl önce Sivas Madımak’ta ölenler için etkinlik düzenliyor. Yer: Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (20.00)

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