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03 Şubat 2017 Cuma 05:36

3 Şubat 2017 Cuma Ek Gündem

Cumhurbaşkanlığı’nca yürütülen “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında Balalan’da 3 bin fidan dikilecek.... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Yeniboğaziçi Belediyesi’ni ziyaret edecek ardından Gazimağusa bölgesindeki veteriner, tarım, hayvancılık ve su işleri daireleri ile Toprak Ürünleri Kurumu’na ait birimlerde daire müdürleri ile incelemelerde bulunacak, daha sonra Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret edecek. Çavuşoğlu,&nbsp;öğleden sonra ise Akdoğan-Vadili ve Paşaköy belediyelerini ziyaret edecek...

3 Şubat 2017 Cuma Ek Gündem
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Cumhurbaşkanlığı’nca yürütülen “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında Balalan’da 3 bin fidan dikilecek. (10.30)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 09.00’da Yeniboğaziçi Belediyesi’ni ziyaret edecek, 10.00-12.30 saatleri arasında Gazimağusa bölgesindeki veteriner, tarım, hayvancılık ve su işleri daireleri ile Toprak Ürünleri Kurumu’na ait birimlerde daire müdürleri ile incelemelerde bulunacak, 12.30’da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret edecek, 15.30’dan itibaren Akdoğan-Vadili ve Paşaköy belediyelerini ziyaret edecek.

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