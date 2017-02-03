3 Şubat 2017 Cuma Ek Gündem

Cumhurbaşkanlığı’nca yürütülen “Temiz Düşün” adlı çevre temizliği ve çevre koruma projesi kapsamında Balalan’da 3 bin fidan dikilecek. (10.30)
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 09.00’da Yeniboğaziçi Belediyesi’ni ziyaret edecek, 10.00-12.30 saatleri arasında Gazimağusa bölgesindeki veteriner, tarım, hayvancılık ve su işleri daireleri ile Toprak Ürünleri Kurumu’na ait birimlerde daire müdürleri ile incelemelerde bulunacak, 12.30’da Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret edecek, 15.30’dan itibaren Akdoğan-Vadili ve Paşaköy belediyelerini ziyaret edecek.
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