3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajları

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Politikalar Merkezi 3 Mayıs Dünya Basın özgürlüğü günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar yayınladığı mesajda, basının özgür olmadığı ülkelerde demokrasilerden söz edilemeyeceğini belirtti.

Akar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basın özgürlüğünün, dünyanın birçok ülkesinden daha ileride olduğu iddia edilmekle birlikte sektörün ciddi sıkıntıları ve siyasilerin ‘örtülü baskıları’ gözden kaçırılamaz, inkar edilemez.” dedi.

Reşat Akar, şöyle devam etti:

“Bir yandan çok sesliliği ve çok partili siyasal düzeni savunanların, diğer yandan bazı icraatları sorgulamaya ve araştırmaya yönelen basın mensuplarını sindirme girişimleriyle karşılaştığımızı da inkar edemeyiz. İşte o nedenle siyasilerin öncelikle kendileri için talep ettikleri özgürlükleri, basın için de talep etmeleri ve bunun korunmasına özen göstermeleri gerekmektedir”

Kıbrıs Politikalar Merkezi’nden yayınlanan mesajda ise, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşması için, toplumu ilgilendiren konularda farklı görüşlerin gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçlarında özgürce tartışılabilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

Son dönemlerde kayıt dışı görüşmeler yoluyla akademisyenler ve basın mensupları üzerinde baskı kurma eğiliminin dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çeken merkez, basının yönetenler üzerindeki denetim gücünün zayıf ve korunmasız kesimlerin haklarının savunulabilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Merkezin mesajı, şöyle devam etti:

“3 Mayıs, basın özgürlüğünün temel prensiplerini kutlamak, dünya çapında durumu değerlendirmek, kısıtlamalara karşı medyayı savunmak ve görev uğruna hayatlarını kaybetmiş gazetecileri takdirle anmak için iyi bir fırsat. Bu vesileyle İnkılapçı Gazetesi Kurucusu Fazıl Önder Saraç, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Avukat Ayhan Hikmet, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Avukat Ahmet Muzaffer Gürkan, İnkılapçı Gazetesi Yazarı Derviş Ali Kavazoğlu ve Yenidüzen Gazetesi Yazarı Kutlu Adalı’yı andık.”

(AK/FEZ)