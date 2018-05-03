SAĞLIK BAKANI BESİM: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, DEMOKRASİLERİN DEVAMININ SAĞLANMASINDA EN ÖNEMLİ UNSUR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 (.): Sağlık Bakanı Filiz Besim, basın özgürlüğünün, demokrasilerin devamının sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın mensuplarının anında ilettikleri haberlerle toplumda bireylerin aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük bir etken olduğunu kaydetti.

Besim, “mesleğini doğru şekilde yerine getiren değerli medya mensupları, toplumuzun aynası, güçlü bir demokrasinin en büyük temel taşlarındandır. Medya çalışanlarımız gece gündüz demeden, büyük fedakârlıklar göstererek bilgi akışını sağlamak için en zor koşullarda emek sarf etmektedirler” dedi.

Basınının gerçekleri göz önüne sererken özgür olması gerektiğini belirten Besim, olayın taraflarına eşit mesafede olunarak aynı fırsatın verilmesinin basının tarafsızlığını yansıtacağına işaret etti.

Besim mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde basın, geçmiş yıllara kıyasla teknolojinin de gelişmesi ile daha özgür ve çok sesli bir hale gelmiştir. Bu vesile ile KKTC’nin gelişimini, sesimizi dünyaya duyurmamız için en büyük katkıları medya mensupları sağlamaktadır.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle en zor mesleklerinden birini yerine getiren tüm basın mensuplarının gününü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim”.

(TUĞ/GUR)