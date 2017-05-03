FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, basının, ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirtti.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

TDP GENEL BAŞKANI ÖZYİĞİT: “BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARININ BAŞINDA GELİYOR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, basının, ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirtti.

Özyiğit, ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna, basının özgür olmadığı ülkelerin gelişiminde ciddi sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, ülkede basın özgürlüğü anlamında ciddi eksiklikler olduğunu, özellikle çalışma saatlerinden, maaş ve özlük haklarına kadar birçok sorun yaşandığını kaydeden Özyiğit, Basın İş Yasası'nın uygulanmasında halen ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

Özgür olmayan, birilerinin güdümünde bulunan medyanın, o ülkenin geleceği açısından tehlikeli olduğunu söyleyen Özyiğit, basın mensuplarının bu tür ortamlarda görev yapmasının, ülke demokrasileri açısından sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmadığını kaydetti.

“Ülkemizde de kişiliğini ve namusunu koruyarak, görev yapan ve bu bilinçle hareket eden basın mensuplarının yanı sıra, basın özgürlüğünü hiçe sayan ve bu sektöre zarar veren kişilerin olduğunu” savunan Özyiğit, özgür basın yaratma çabasında olan ve bu uğurda mücadele eden tüm kişi ve kurumlara destek belirtti.

Özyiğit, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, zor koşullar altında basın sektöründe emek veren, alın teri döken, toplumu aydınlatmak için haber peşinde koşan, doğruyu arayan tüm çalışanları kutlayarak, mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gelecek diledi.

(GÖZ/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku