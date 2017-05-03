FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, basının özgür ve tarafsız olması ;&nbsp; haberlerin de yanlı olarak değil, gerçekleri yansıtacak şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

EVREN: “BASININ ÖZGÜR VE TARAFSIZ OLMASI, HABERLERİN DE YANLI OLARAK DEĞİL, GERÇEKLERİ YANSITACAK ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASI GEREKİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : İçişleri Bakanı Kutlu Evren, basının özgür ve tarafsız olması ;  haberlerin de yanlı olarak değil, gerçekleri yansıtacak şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Evren, bu çerçevede, kişi kurum ve kuruluşların, medya kuruluşlarına baskı uygulamadığı bir sistemin önem teşkil ettiğini vurguladı.

Evren, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de medya kuruluşları ve basın mensuplarının toplumun şekillenmesinde büyük önem arz ettiğini belirten Evren, doğru ve tarafsız bilgiyi alan toplumların, gelişime açık olacaklarını söyledi.

Evren, bu nedenle özgürce haber yapan, tarafsız duruş sergileyen basın kuruluşları ve basın çalışanlarının kamuoyuna yansıttıkları ile özgür bir toplum olunacağını söyledi.

Evren, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, basın sektöründe emek veren, toplumu aydınlatmak için gece gündüz demeden haber peşinde koşan tüm basın çalışanlarını kutladı.

(ÖZ/ÖK)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku