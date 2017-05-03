FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...

Kıbrıs Türk Kam Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen); 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KAMU-SEN: "ÖZGÜR BASIN, ÖZGÜR TOPLUM DEMEKTİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Kam Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen); 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kamu-Sen Basın, Yayın ve Dış İlişikiler Sekreteri Ayşe Özdemirağ mesajında, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün Anayasa’nın güvencesi altında olduğunu belirterek, “Özgür basın, özgür toplum demektir” ifaelerini kullandı.

Herkesin düşünce ve kanatlerini açıklama ve yayma hakkı bulunduğunu belriten Özdemirağ, yurttaşlar için basın ve yayının özgür olduğunu, sansür edilemeyeceğini kaydetti.

Özdemirağ mesajında, “Dünyada basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı, sansürlendiği Kuzey Kore başta olmak üzere, son zamanlarda yakın coğrafyamızda taraflı yayın yapmadığı ya da iktidarlara ters düşen düşüncelerinden dolayı basın mensuplarının tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol açan girişimler ve baskılar kabul edilemez. Toplumun doğru bilgilendirilmesi etkili ve tarafsız basın aracılığıyla olur” ifadelerini kullandı.

Özdemirağ, Kamu-Sen olarak toplumu ilgilendiren konularda haber yapan basın emekçilerinin, düşüncelerinden dolayı tutuklanmadığı, hür, bağımsız ve baskılardan uzak haber yapabildiği günler diledi.

(YIL/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan 27. Yaşını Kutluyor… Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Saner İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası Dolayısıyla...
Basın Özgürlüğü Günü... Basın Özgürlüğü Günü...
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Vatan 27. Yaşını Kutluyor…
Vatan Gazetesi 27. yayın yılına girerken, “Tantana” isimli mizah ve karikatür dergisini de hayata geçirdi.

Haberi Oku