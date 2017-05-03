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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:22

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü

Sağlık Turizmi Konseyi,&nbsp; Basın Özgürlüğü&nbsp; Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü
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SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ: “BASIN  İŞ YASASI UYGULANSIN”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.):  Sağlık Turizmi Konseyi,  Basın Özgürlüğü  Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Konsey Başkanı  Ahmet Savaşan, mesajında,  köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk basınının, geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlendiğini;  basın mensuplarının, mesleki ilkeleri ve bağlı olduğu etik değerler doğrultusunda, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına hem tanıklık ettiklerini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduklarını vurguladı.

Savaşan,  Basın İş Yasası’nın uygulanmasının önemine işarete ederek,  basın mensuplarının Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

(YIL/HA)

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