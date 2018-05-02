3 Mayıs 2018 Perşembe Gündemi

10. Özel Atletizm Oyunları başlayacak. Açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit de katılacak. (Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu - 09.00)

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Kadın Kolları, “Anneler Günü” çerçevesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına kermes düzenleyecek. (Yer: Lefkoşa Atatürk Meydanı (Sarayönü) - 09.00)

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümette yer alan siyasi partilerin Genel Başkanlarını kabul edecek. (10:00 )

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Güzelyurt’ta uyarı eylemi yapacak. Eylem için Güzelyurt-Bostancı yeni trafik ışıkları bölgesinde toplanılacak. (10.00)

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde “KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl Olmalı” konulu çalıştay düzenlenecek. Tarım Bakanı Şahali de katılacak. (10.00)

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şubesi, varoluş mücadelesine katkıları olan mücahitlere Girne Grand Pasha Hotel’deki törenle “Milli Mücadele Madalyası” takdim edecek. (10.30)

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Tarım Bakanı Şahali, II. Yer Bilimleri Kongresi’ne katılacak. (Yer: AKM/Lefkoşa - 14:30)

Bakanlar Kurulu toplanacak. (14.30)

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle resepsiyon düzenlenecek, Basın Teşvik Ödülleri dağıtılacak. Ödül törenine Başbakan Tufan Erhürman da katılacak. (19.30)

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