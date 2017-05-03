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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

3 Mayıs 1944’te 23 Milliyetçinin Yargılanması

Miliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 3 Mayıs 1944 tarihinde Hüseyin Nihal Atsız başta olmak üzere 23 milliyetçinin yargılanmasıyla, o güne kadar edebi ve ilmi akım olan Türkçülük akımnının siyasi harekete dönüştüğünü ifade etti.

3 Mayıs 1944'te 23 Milliyetçinin Yargılanması
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MDP.”O GÜNE KADAR EDEBİ VE İLMİ SEYİR İZLEYEN TÜRKÇÜLÜK SİYASİ HAREKETE DÖNÜŞTÜ”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Miliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 3 Mayıs 1944 tarihinde Hüseyin Nihal Atsız başta olmak üzere 23 milliyetçinin yargılanmasıyla, o güne kadar edebi ve ilmi akım olan Türkçülük akımnının siyasi harekete dönüştüğünü ifade etti.

23 milliyetçinin yargılanmasının yıl dönümü nedeniyle MDP’den yapılan yazılı açıklamada, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne şirin görünmek adına milli şuur ve savunuculuğu yapan ve bu yönde millette bir uyanışa vesile olan 23 Türk milliyetçisinin kurban edilmek istendiği ifade edildi.

MDP açıklamasında, 23 milliyetçinin 65 oturum sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini düşündükleri gerekçesiyle ırkçı yaftası ve çeşitli cezalara çarptırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “3 Mayıs 1944'te başlattıkları mücadeleyi ömürlerinin sonuna kadar devam ettiren Türk milletinin yılmaz savunucularını yad ediyor ruhları şad olsun diyoruz” denildi.

(YIL/FEZ)

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