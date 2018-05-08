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“3. Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi” Lefkoşa Akm’de Gerçekleşti

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Firma ve Ürün Tanıtım Sergisi, AKM’de gerçekleşti.

“3. Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi” Lefkoşa Akm’de Gerçekleşti

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Firma ve Ürün Tanıtım Sergisi, AKM’de gerçekleşti.

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
“3. Firma Ve Ürün Tanıtım Sergisi” Lefkoşa Akm’de Gerçekleşti

Lefkoşa, 8 Mayıs 18 (.): İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Firma ve Ürün Tanıtım Sergisi, AKM’de gerçekleşti.
Telsim’den yapılan açıklamaya göre, kadının ekonomideki yerini güçlendirmek ve görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen sergiye firmalardan ve iş kadınlarından katılım yoğun oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de etkinliğe katılarak konuşma yaptı.
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da İKD ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, şirket olarak kadın projelerini özellikle önemsediklerini belirtti.
Pozitif ayrımcılığın son derece önemli olduğunun vurgusunu yapan Tanpınar, Telsim olarak pozitif ayrımcılığı önemsediklerini, çalışanların yarısından fazlasının kadın olmasının hedeflerinin en başında yer aldığını kaydetti.
İKD Başkanı Şenay Ekingende,serginin amacıyla ilgili bilgi verdi.
2017 Yılı Kadın Girişimcisi Ciddi Mutfak Direktörü Amber Ciddi ve 2017 Yılı Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi Çiftçi Nesrin Şen, rol model konuşmaları kapsamında, iş kurma süreçlerini ve kadınların iş yaşamına katılımının önemi hakkında konuşma yaptılar.
En güzel üç standa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ödüllerini takdim etti. Telsim’den birinciye cep telefonu, ikinci ve üçüncüye de tablet hediye edildi. Birinci Atelier Kabuk gelirken, Akova Süt Ürünleri Limited ikinci, Peri Davetiye ise üçüncü oldu.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI



 
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