3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Siyasi Konumunun Belli Olduğunu Ve Gencay Eroğlu’nun Adaylığına

“HASAN SERTOĞLU\'NA DESTEĞİM DEVAM ETMEKTEDİR. DURUŞUMDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, siyasi konumumun belli olduğunu ve Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa Belediye Başkanı adaylığına "evet" demeyeceğini açıkladı.

Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi ve Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu\'na desteğinin devam ettiğini belirterek, duruşunda hiç bir değişiklik olmadığını vurguladı.

3. Cumhurbaşkanı, Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, Gencay Eroğlu\'nun Demokrat Parti\'den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Derviş Eroğlu’nun konu hakkındaki açıklaması şöyle:

"Basında yer alan haberlerden sonra, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Serdar Denktaş dün sabah beni arayarak Gencay Eroğlu\'nu Lefkoşa Belediye Başkan adayı yapacaklarını belirtti.

Ben de Sayın Serdar Denktaş\'a, siyasi konumumun belli olduğunu ve bu adaylığa "evet" demeyeceğimi açıkça ifade ettim.

UBP\'nin 23 yıl Genel Başkanlığı\'nı yaptım ve halen Ulusal Birlik Partisi\'nin Onursal Başkanıyım.

UBP ve UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sayın Hasan Sertoğlu\'na desteğim devam etmektedir. Duruşumda hiç bir değişiklik yoktur.

Bu vesile ile bir kez daha halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, 24 Haziran Yerel Yönetim Organları seçimlerinin ülkemiz için güzel sonuçlar doğurmasını diliyorum."

(TUĞ/HA)