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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

“KIBRIS KONUSUNDA YENİ BİR DEĞERLENDİRME İLE YOLUMUZA DEVAM ETME ZAMANI ARTIK GELDİ…”

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

“KIBRIS KONUSUNDA YENİ BİR DEĞERLENDİRME İLE YOLUMUZA DEVAM ETME ZAMANI ARTIK GELDİ…”

14 Haziran 2018 Perşembe 09:30
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

“KIBRIS KONUSUNDA YENİ BİR DEĞERLENDİRME İLE YOLUMUZA DEVAM ETME ZAMANI ARTIK GELDİ…”
“RUM LİDERLİĞİNİN BİR ANLAŞMA İÇİN ORTAYA KOYDUĞU KOŞULLAR KABUL EDİLMEZ NİTELİKTEDİR”

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs konusunda yeni bir değerlendirme ile yola devam etme zamanının artık geldiğine işaret ederek, “karşı tarafın bizi anlamasını, haklarımıza, hukukumuza saygı göstermesini beklemek boşunadır. Rum liderliğinin bir anlaşma için ortaya koyduğu koşullar kabul edilmez niteliktedir” dedi.
Eroğlu, dileği ve çağrısının toplumsal birlik içinde Kıbrıs konusunda yeni bir yol haritası çizilmesi yönünde olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türkünün yaşadığı bazı sıkıntıları zaman kaybetmeden yapacağı reformlar ve atacağı adımlarla aşacağına inanç belirtti.
Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Ramazan ayı ve orucun sabırlı, özverili olmanın, inancın, dayanışma ve kaynaşmanın yaşam için önemini anlattığını söyledi.
Kıbrıs Türk halkının sosyal yaşantısında, kültüründe, gelenek ve göreneklerinde bayramların değeri ve öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Eroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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“Birlikte olmanın, aynı duygu ve düşünceleri paylaşmanın mutluluğu olan bayram, saygı, kucaklaşma, neşe ve sevinçtir.
Bayramların tam olarak anlamına ulaşabilmesi için hiç kuşkusuz gönlümüzdeki öfke, kin ve düşmanlık gibi kötü duygulardan arınmamız; kardeşlik, dostluk ve sevgi hisleriyle yaşantımıza yön vermemiz gerekir.
KIRGINLIKLARI, KIZGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ…
Öncelikle kendi içimizde sonra çevremizde güzel duygu ve düşünceleri, eğer varsa kırgınlıklarımızı, kızgınlıkları bir kenara bırakmalıyız.
Bayramların en önemli özelliklerinden biri de toplumsal bütünlüğün, aynı Devlet çatısı altında bir arada yaşama ortak paydasının, ortak sevinci, acıyı paylaşmanın önemini bizlere anımsatmasıdır.
Bizim en büyük dayanağımız, gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Farklı görüşlerimiz olsa da bunu demokratik , toplumsal zenginlik sayabilmemiz bizleri yüceltmekte ve zorluklar karşısında güçlü kılmaktadır.”
Eroğlu, tüm halkın, ulusun, İslam aleminin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, polisin, kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının ve basın mensuplarının Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutladığını belirterek, sağlık ve esenlikler diledi.
(TUĞ/HA)
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