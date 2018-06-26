3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Mhp Başkanı Bahçeli’yi, İyi Parti Başkanı Meral Akşener’i Ve Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu Kutladı





Lefkoşa, 26 Haziran 18 : 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, İYİ Parti Başkanı Meral Akşener’i ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, 24 Haziran milletvekilliği genel seçiminde elde ettikleri sonuçtan dolayı ayrı ayrı kutladı.Eroğlu kutlama mesajlarında, “İnanıyorum ki yeni dönemde de Anavatan Türkiye’nin güven ve istikrar içinde daha güzel günlere erişmesi için yoğun çalışmalarınızı devam ettirecek, mutlaka hedefe ulaşacaksınız” dedi.Eroğlu, Bahçeli’ye, Akşener’e ve Kılıçdaroğlu’na sağlık ve başarılar diledi.(AK/HÖ)